Uventet funn ved strandrydding på Mosken: In The Same Boat avdekket mulig savnet person

Frivillige strandryddere fra In The Same Boat oppdaget en lik under en rutinemessig kystrydding på den avsidesliggende øya Mosken i Værøy. Funnet har satt fokus på beredskap i utilgjengelige kystområder og på psykisk støtte til frivillige som håndterer traumatiske situasjoner.

Strandryddere fra organisasjonen In The Same Boat gjorde et uventet funn mens de arbeidet med sin vanlige kystrydding på den ubebodde øya Mosken i Værøy kommune, Nordland.

Ifølge leder Rolf‑Ørjan Høgset ble oppdagelsen gjort under en rutinekontroll av strandsonen - der de beveger seg systematisk og samler inn alt som finnes i vannet og på sanden.

"Vi går i strandsonen, og finnes det noe der, så vil vi finne det," forklarer Høgset til Dagbladet. Organisasjonen har i ti år dekket omtrent 70 % av norskekysten med både fast ansatte og frivillige, og har utviklet spesialiserte rutiner for å håndtere alt fra døde dyr til potensielt farlige gjenstander som sprengstoff. På Mosken, en liten øy som ligger mellom Lofoten og Værøy, er tilgangen svært begrenset og krever spesialutstyr.

"Området der vi fant personen er et område svært få beveger seg i. Det er få dager i året det er mulig å komme seg inn der, og man trenger spesialutstyr," sier Høgset. Teamet benytter seg av spesialbygde fartøy, gummijoller og tørrdrakter, noe som gjør operasjonen nesten lik en militær innsats. På det aktuelle laget var ni personer til stede, og selv om de har lang erfaring med å håndtere uventede funn, beskriver Høgset oppdagelsen som brutalt og mentalt krevende.

"Det er vanskelig å være mentalt forberedt, selv om man har rutiner og snakker om at dette kan skje. Så det var brutalt," uttaler han, og påpeker samtidig viktigheten av å ha støtte fra erfarne kolleger og profesjonelle rådgivere for de som trenger det. Organisasjonen har etablert et system for å ivareta psykisk helse blant sine frivillige, der de får tilbud om samtaler med fagpersoner og mulighet til å diskutere opplevelsen i gruppen.

Dette skal sikre at de som er utsatt for traumatiske hendelser får den nødvendige oppfølgingen. Høgset understreker også at funnet kan gi den etterlatte en verdig hvileplass.

"Selv om det var ubehagelig å finne personen, prøver vi å se på det som noe fint. Det kan bety at noen får ro og en grav å gå til," forklarer han. På den annen side viser hendelsen hvor viktig beredskap er i de mest utilgjengelige kystområdene. Organisasjoner som In The Same Boat har evnen til å nå steder som sjelden blir besøkt, og dermed kan de oppdage både mennesker og gjenstander som ellers ville forblitt skjult.

Politiet rykket umiddelbart ut til stedet og gjennomførte undersøkelser i ettermiddags- og kveldstimene. Foreløpig er det ikke avklart om den funne kroppen tilhører en savnet person, men politiet vil naturlig nok sjekke savnetregisteret som en del av etterforskningen. Dette eksempelet på hvordan frivillige og offentlige myndigheter kan samarbeide i krisesituasjoner, understreker behovet for fortsatte ressurser og støtte til kystryddingstiltak, spesielt i de mest avsidesliggende delene av landet





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Strandrydding In The Same Boat Mosken Værøy Beredskap

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sårbarhet avdekket hos nytt teleselskap – også Ice-numre kunne tyvlånesTo av Norges største teleselskaper, Telia og Ice, hadde en feil som gjorde det mulig å tyvlåne andres telefonnummer, ifølge NRK.

Read more »

Bombegruppa på vei etter mulig granatfunn i OsloTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Read more »

Sårbarhet avdekket hos nytt teleselskap – også Ice-numre kunne tyvlånesTo av Norges største teleselskaper, Telia og Ice, hadde en feil som gjorde det mulig å tyvlåne andres telefonnummer, ifølge NRK.

Read more »

Sårbarhet avdekket hos nytt teleselskap – også Ice-numre kunne tyvlånesTo av Norges største teleselskaper, Telia og Ice, hadde en feil som gjorde det mulig å tyvlåne andres telefonnummer, ifølge NRK.

Read more »