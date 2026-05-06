Vålerenga avslutter samarbeidet med hovedtrener Geir Bakke

Vålerenga har besluttet å avslutte kontrakten med hovedtrener Geir Bakke etter en grundig vurdering av klubbens sportslige situasjon. Petter Myhre tar over midlertidig inntil en ny trener er på plass.

Vålerenga har i dag offisielt avsluttet samarbeidet med hovedtrener Geir Bakke . Dette kommer etter en grundig vurdering av klubbens sportslige situasjon og fremtidige utvikling. Klubben og Bakke har hatt en konstruktiv dialog de siste ukene, og det ble tatt en enstemmig beslutning om å gå separate veier.

– Vi har hatt en god dialog med Geir om hvordan vi kan utvikle oss videre, og vi er enige om at dette er det beste for begge parter, sier sportssjef Joacim Jonsson. Bakke tok over som hovedtrener i Vålerenga sommeren 2023, og har vært med på å løfte klubben på flere områder. Likevel har resultatene i denne sesongen ikke vært som forventet, og klubben ser nå etter en ny leder for å ta laget videre.

Petter Myhre vil ta over som midlertidig hovedtrener inntil en ny trener er på plass. Klubben vil dekke alle kostnader knyttet til sluttavtalen med Bakke, som opprinnelig hadde kontrakt ut neste år. – Geir har vært opptatt av klubbens beste, og har signalisert at han ikke vil stå i veien for et trenerskifte dersom det er det beste for Vålerenga, heter det i en melding fra klubben.

Bakke har vært en viktig del av klubbens utvikling de siste sesongene, men nå er det klart at det er tid for en ny retning. Vålerenga vil nå fokusere på å finne en ny hovedtrener som kan ta laget videre og sikre bedre resultater i tiden som kommer





