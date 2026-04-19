Vålerenga-Lillestrøm-derby stoppet på grunn av dårlig sikt og supporteratferd

Kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm ble midlertidig avbrutt da dårlig sikt forårsaket av blussrøyk fra tribunen gjorde videre spill umulig. Dommeren sendte lagene i garderoben, og en advarsel ble vist på storskjermen. Hendelsen skjedde samtidig som en alvorlig skade på Lillestrøms Eric Kitolano etter en takling fra Vålerengas Brice Ambina skapte debatt.

Dommer Sigurd Kringstad måtte gripe inn og stoppe derbykampen mellom Vålerenga og Lillestrøm tidlig i andre omgang. Årsaken var at sikten hadde blitt såpass dårlig at det ikke lenger var forsvarlig å fortsette spillet. En kombinasjon av flere smell på tribunen og tett blussrøyk gjorde at dommeren valgte å sende begge lagene inn i garderoben for en pause.

På storskjermen ble det sendt ut en viktig melding til publikum: 'Viktig melding følger! På grunn av atferd som forstyrrer gjennomføring vurderes det å pause kampen. Slik atferd vil ikke bli akseptert. Kampen vil bli pauset hvis det fortsetter. Takk.' Budskapet var tydelig – slik oppførsel var uakseptabel, og ytterligere forstyrrelser ville medføre en fullstendig stans i kampen.

Det var ikke bare på tribunen det var høy spenning; på banen gikk spillerne også til i duellene med full kraft. Etter omtrent et kvarter ut i kampen, pekte dommer Kringstad på straffemerket. Han mente at Lillestrøms keeper Pontus Dahlberg hadde brukt litt for røff behandling mot Vålerengas Ivan Näsberg i feltet. Avgjørelsen ble imidlertid korrigert etter at dommeren hadde tatt en titt på VAR-skjermen, og straffesparket ble annullert.

Et annet hendelsesforløp som krevde dommerens oppmerksomhet skjedde på overtid i første omgang. Her ble Kringstad igjen sendt ut for å konsultere skjermen. Lillestrøms profil, Eric Kitolano, pådro seg en alvorlig skade like før pause. Dette skjedde etter at Vålerengas Brice Ambina landet på foten hans i en takling som fant sted rett etter avspark i andre omgang. TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller kommenterte situasjonen med bekymring: 'Ai, ai, ai. Det er et beinbrudd, tror jeg'.

Situasjonen mellom Brice Ambina og Eric Kitolano ble selvsagt grundig sjekket av dommeren for en mulig utvisning. Til slutt endte Vålerenga-spilleren opp med et gult kort. Denne avgjørelsen var det imidlertid ikke alle som var enige i. TV 2-ekspert Mushaga Bakenga uttrykte sine synspunkter: 'Reglene er laget for å beskytte spillerne, og det er det dommerne skal gjøre. Beskytte spillerne mot sånt. Det ser ikke stygt ut, intensjonen er ikke stygg, men utfallet blir stygt. Her hadde ingen reagert på rødt kort'. Debatten rundt taklingen og konsekvensene for Kitolano vil sannsynligvis fortsette.

Kampen ble gjenoptatt etter at røyken hadde lettet tilstrekkelig, og publikums atferd ble overvåket nøye for å unngå ytterligere avbrudd. Situasjonen understreker viktigheten av både god supporterkultur og tydelige retningslinjer for spillernes sikkerhet på banen, spesielt i intense derbyoppgjør der følelsene kan koke over på alle fronter.





