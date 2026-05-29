Vålerenga og KFUM sikrer poeng, mens Start taper i Eliteserien

Oppsummering av Eliteserien-runden: Vålerenga kom tilbake med seier, KFUM tok poeng mot Tromsø, Aalesund delte poeng med HamKam, og Fredrikstad vant avgjørende kamp mot Start.

Bakgrunnen for oppmerksomheten i norsk fotball denne runden er en stygg takling under kvartfinalen mot Sverige. De tabloide avisene har kalt det en dommerskandale og krevet hode på fat for en spiller.

Spilleren i spørsmålet har vært en fast del av NHL-laget siden 2017, og har også tatt to VM-sølv med det norske landslaget. I en annen kamp i Oslo, kom Vålerenga tilbake etter en 0-2-smell mot Start i forrige runde, med 3-1-seier mot Kristiansund. Lucas Harens scoring etter 44 sekunder satte tonen for hjemmelaget, og Carl Lange og Magnus Westergaard kompletterte med sine mål. Trener Johannes Moesgaard ropte magi på spille stil og energien til laget.

Kristiansund, med en svært ung startellever, ristet av seg den tunge starten og skapte fare i første omgang. Etter pausen fortsatte begge lagene å spille offensivt. Neste kamp for Vålerenga er borte mot Tromsø 11. juli, mens Kristiansund reiser til Rosenborg dagen etter. I en annen kamp sikret KFUM Oslo et sterkt poeng i det målløse oppgjøret mot serietoer Tromsø.

Gjestene fikk en god start på sesongen, men har slitt med å opprettholde resultatene de siste kampene. Tromsø er nummer to på tabellen, to poeng foran Bodø/Glimt som har to kamper til gode. Jørgen Isnes fikk en meget god start på returen som KFUM-trener, og neste kamp for klubben er hjemme mot Bodø/Glimt 12. juli. Aalesund fikk ett poeng hjemme mot HamKam etter 2-2-uavgjort.

Sunnmørslaget har fire kamper uten tap, inkludert seier mot Rosenborg og Brann. Et selvmål fra Vidar Ari Jonsson ga Aalesund ledelsen, men HamKam utlignet like før pause. Etter hvilen tok HamKam ledelsen, men Aalesund svarte raskt tilbake. Mame Niang trodde han scoret vinnermålet, men det ble annullert for offside.

Neste kamp for Aalesund er mot Molde, mens HamKam møter Sandefjord i juli. I Fredrikstad sikret Daniel Eid Fredrikstad et poeng da han scoret utligningsmålet og la opp til vinnermålet i 2-1-seieren mot Start. Oskar Øhlenschlæger satte inn det avgjørende målet. Seiren betyr at Fredrikstad unngår kvalifiseringsplassen gjennom VM-pausen, mens Start må forblie på jumboplassen frem til juli.

Start prøvde å følge opp sesongens første seier mot Vålerenga og fikk en god start på kampen





Rosenborgs fremtid usikker etter nedrykksskjebneRosenborgs spillere og supportere er frustrerte etter 0-2-tapet mot KFUM som gjør dem til en av de siste i Eliteserien. Alexander Tettey åpner opp om usikkerheten rundt fremtiden i klubben.

Opplysninger til TV 2: Blir trener i Vålerenga

Ferdig i LSK: Ronja Foss Arnesen returnerer til VålerengaRonja Foss Arnesen returnerer til Vålerenga etter utlån hos LSK Kvinner. 19-åringen har vært på utlån siden i fjor høst og har spilt mange kamper for LSK Kvinner.

Fredrikstad vant over StartFredrikstad vant 2-1 over Start i fotballkampen, og sikret seg plass i toppserien. Oskar Øhlenschlæger scoret to mål for Fredrikstad, mens Jesper Cornelius scoret ett mål for Start.

