Vålerenga tapte mot HamKam - en skuffende kamp

Vålerenga tapte hjemme mot HamKam med 1-0 i en kamp som var mer skuffende enn det var spennende. Henrik Udahl scoret det eneste målet for HamKam allerede etter sju minutter, og Vålerenga hadde flere sjanse til å utligne, men de var ikke i stand til å ta mål. Thomas Myhre, som er Vålerengas trener, sa at det var marginer på slutten, men det var ikke nok til å sikre en poeng.

Vålerenga tapte hjemme mot HamKam med 1-0 i en kamp som var mer skuffende enn det var spennende. Henrik Udahl scoret det eneste målet for HamKam allerede etter sju minutter, og Vålerenga hadde flere sjanse til å utligne, men de var ikke i stand til å ta mål.

Thomas Myhre, som er Vålerengas trener, sa at det var marginer på slutten, men det var ikke nok til å sikre en poeng. Vålerenga har ikke vunnet siden 22. mars, og de er på 11. plass i tabellen. Petter Myhre, som er assistent til Geir Bakke, har ledet laget siden sparkingen av Bakke som hovedtrener. Han har vunnet en kamp, men tapet mot HamKam var en bitter opplevelse.

Lars Tjærnås, en fotball ekspert, kritiserte Vålerenga for å være en «gravplass» for så mange flinke folk over så lang tid. Sportssjef Joacim Jonsson avfeide kritikken, og sa at forventningene er høyere enn forutsetningene. Det er fortsatt ikke klart hvem som tar over Bakkes jobb på permanent basis. Johannes Moesgaard, som har en fortid i VIF, er en av de heteste kandidatene til jobben





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vålerenga Hamkam Fotballkamp Henrik Udahl Thomas Myhre Geir Bakke Petter Myhre Johannes Moesgaard

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Opplysninger til VG: Skal være interessert i VIF-jobbenVålerenga skal være i forhandlinger med KFUM-trener Johannes Moesgaard (42) om den ledige trenerjobben.

Read more »

Kommentarer som uttrykker skribentens meninger: Trenere eller styret?, En umulig oppgave fra tidligere Rosenborg-trenerNyttige artikler om hvorvidt det er treneren eller styret som står bak ineffektivitet i Rosenborg og Vålerenga, og kronikken skrevet av Per Joar Hansen.

Read more »

Kom med stikk på direkten: – Jeg har vært snill med demHenrik Udahl er brennheit om dagen.

Read more »

Toppliga-nyheter: Brann, Vålerenga, Stabæk, Rosenborg, LSK Kvinner, Molde, Røa, Aalesund, LynJosefine Birkelund sørget for at Brann vant sin femte kamp på rad. Vålerenga vant overbevisende borte mot Hønefoss. Eirik Sørenmo Påsche, VGB Brann fortsetter å toppe tabellen i Toppserien etter å ha vunnet 1–0 hjemme mot Stabæk. Stabæk var nære på å utligne fem minutter på overtid. Anna Malmin fikk avslutte like foran mål, men skuddet hennes gikk rett på Selma Panengstuen. Hønefoss ble flere nummer for små mot Vålerenga. Eline Hegg ga VIF ledelsen allerede etter fire minutter. Naina Inauen doblet ledelsen like etter pause, før Karina Sævik punkterte kampen helt et kvarter før slutt. Cille Nilsen, her fra en annen kamp, scoret for RBK mot Bodø/Glimt. I de andre kampene i Toppserien vant Rosenborg hele 3–0 hjemme mot Bodø/Glimt. Rebecka Holum, Ine Berre og Cille Nilsen scoret målene for trønderne, som ligger på tredjeplass – to poeng bak Vålerenga. LSK Kvinner vant sin første kamp for sesongen. Hjemme mot Haugesund scoret LSKs Tilda Råtts 21 sekunder etter avspark. Haugesunds Kaja Olsen utlignet før halvtimen var spilt. Molde slo Røa 4–0 hjemme i rosenes by. Jeon Yu-Gyeong scoret de to første for de blåkledde, før Lee Eunyoung og Amanda Andradottir økte ledelsen til 3–0 og 4–0. Formlaget Lyn fikk seg en smell borte mot Aalesund. Ingeborg Skretting scoret kampens eneste mål, noe som gjør at Aalesund hopper opp til fjerdeplass – forbi Lyn.

Read more »