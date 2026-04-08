Våpenhvile i Iran: Avtale om å stanse angrep og åpne Hormuzstredet

En midlertidig våpenhvile er inngått mellom Iran og USA, med deltakelse fra Pakistan og Israel. Avtalen innebærer en to-ukers pause i angrepene, mot at Iran åpner Hormuzstredet. Reaksjonene er blandet, og de reelle forhandlingene starter i Pakistan.

Hør på saken. Det er snakk om en våpenhvile som begge parter er enige om, ifølge kilder. Iran s øverste leder har også godkjent våpenhvile n, melder New York Times. Denne kunngjøringen kom på Donald Trumps eget sosiale medium, Truth Social, like etter klokken 00:30 onsdag, bare halvannen time før hans egen frist til Iran utløp.

Avtalen skal ha blitt til gjennom samtaler med Pakistans statsminister Shehbaz Sharif og den militære lederen Asim Munir, etter at Pakistan mottok et ti-punkts forslag fra Iran. Sharif opplyser at våpenhvilen gjelder overalt, inkludert i Libanon og andre regioner. \Trump valgte å kunngjøre våpenhvilen på følgende måte: Under forutsetning av at Den islamske republikk Iran går med på en FULLSTENDIG, UMIDDELBAR og SIKKER ÅPNING av Hormuzstredet, har jeg gått med på å stanse bombingen og angrepet på Iran i en periode på to uker. Dette vil være en gjensidig VÅPENHVILE! Grunnen til dette er at vi allerede har nådd og overgått alle militære mål, og vi er kommet langt i arbeidet med en endelig avtale om LANGVARIG FRED med Iran, og FRED i Midtøsten. Vi har mottatt et forslag med ti punkter fra Iran, og mener dette er et brukbart grunnlag for videre forhandlinger. Iranske myndigheter hevder at det ti-punkts forslaget inkluderer opphevelse av alle primære og sekundære sanksjoner mot landet, erstatning til Iran, samt frigjøring av alle frosne iranske midler USA har beslaglagt. Iran vil stanse sine angrep dersom angrepene mot landet opphører, og at trygg passasje gjennom Hormuzstredet vil være mulig i to uker i samarbeid med Irans væpnede styrker, ifølge uttalelser fra Irans utenriksminister Abbas Araqchi. Avtalen er imidlertid skjør, ifølge uttalelser fra Irans sikkerhetsråd. Våre fingre er på avtrekkeren, så straks fienden gjør det minste feilgrep vil det bli besvart med full styrke. En talsperson for Det hvite hus har uttalt til CNN at også Israel, som deltok i angrepene på Iran sammen med USA, har akseptert en midlertidig våpenhvile, selv om dette ikke er offisielt bekreftet av israelske myndigheter enda. De reelle forhandlingene om en slutt på konflikten vil starte i Islamabad i Pakistan fredag, melder Axios. \Nyheten om våpenhvilen kommer bare halvannen time før fristen president Trump hadde satt for Iran om å åpne Hormuz-stredet. Tidligere tirsdag truet han med å utslette en hel sivilisasjon dersom Iran ikke etterkom hans krav, uttalelser som har skapt stor bekymring verden over. Det iranske regimet fremstiller avtalen som en stor seier, rapporterer BBC. Det iranske sikkerhetsrådet (SNSCI) hevder at Iran har oppnådd nesten alle sine mål, og at fienden har begått en historisk feil. Reaksjonene blant den iranske befolkningen er mer blandet. Folk som har hamstret matvarer og stearinlys i frykt for strømbrudd som følge av bombing, kan nå puste lettet ut. Mange motstandere av prestestyret hadde håpet at krigen ville føre til et regimeskifte, men det har ikke skjedd. Oljeprisen har falt drastisk etter nyheten, mens aksjemarkedene i USA har steget.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pakistan legger frem plan for våpenhvile mellom USA og IranPakistan har presentert en to-faset plan for å få slutt på konflikten mellom USA og Iran, med mål om å gjenåpne Hormuzstredet. Planen innebærer en umiddelbar våpenhvile og en omfattende avtale som inkluderer atomvåpenavtale og opphevelse av sanksjoner.

Olje og geopolitikk preger markedet: Trump truer Iran og forhandler om våpenhvileMarkedet preges av uro i Midtøsten, med oljeprisen som stiger og Trumps trusler mot Iran kombinert med forhandlinger om våpenhvile. S&P 500 steg 3,4% forrige uke.

Iran avviser det siste forslaget til våpenhvileMyndighetene i Teheran avviser det siste våpenhvileforslaget og ønsker en permanent slutt på krigen mot USA og Israel, melder det statlige nyhetsbyrået Irna.

Trump gir Iran ultimatum: Hormuzstredet eller konsekvenserPresident Trump har gitt Iran en tidsfrist for å åpne Hormuzstredet. Trusselen omfatter angrep på kritisk infrastruktur og varsler om en mulig ødeleggelse av Irans sivilisasjon. Israel og Russland har tatt forholdsregler, mens Iran har bedt barn danne menneskelige skjold.

Trump truer med sivilisasjonsdød i Iran: Ultimatum om HormuzstredetUSAs president Donald Trump har kommet med en svært alvorlig uttalelse om at en hel sivilisasjon vil dø i Iran. Han gir Iran en tidsfrist for å gjenåpne Hormuzstredet, og truer med omfattende angrep. Statsminister Støre tar avstand fra uttalelsen. Samtidig meldes det om angrep på iransk oljeøy.

