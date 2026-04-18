Våpenhvile i Libanon usikker, mens fredsprisvinner Narges Mohammadi er i livsfare

En potensiell våpenhvile mellom Israel og Hizbollah står overfor betydelige utfordringer, preget av interne politiske press og Irans innflytelse. Samtidig er det dyp bekymring for Narges Mohammadis liv, fredsprisvinneren som sitter fengslet i Iran under stadig forverrede helseforhold.

Den spente situasjonen i Midtøsten preges av en potensiell våpenhvile mellom Israel og Hizbollah , en avtale som imidlertid møter betydelige interne og eksterne utfordringer. Israel sk innenrikspolitikk legger sterkt press på statsminister Netanyahu om å ikke stanse krigen før Hizbollah er fullstendig nøytralisert. Eksperter advarer om at et forsøk på tvangsavvæpning kan destabilisere Libanon ytterligere og i verste fall utløse en borgerkrig, gitt Hizbollah s styrke, som overgår den libanesiske hærens.

Til tross for dette ser den libanesiske regjeringen og presidenten et visst mulighetsvindu for avvæpning, selv om det skjer under betydelig israelsk press og på israelske premisser. Irans rolle er avgjørende for hvorvidt en våpenhvile blir respektert. Landet har ingen interesse av at Hizbollah svekkes vesentlig, da dette kan gjøre avvæpning mer realistisk. Forhandlinger mellom Iran og USA fremheves som den viktigste faktoren for en varig løsning. Bare timer etter at USAs president annonserte en enighet om våpenhvile mellom USA, Israel og Iran, ble Libanon rammet av massive israelske luftangrep, noe som sår tvil om avtalens umiddelbare implementering.

Eksperter er enige om at dette neppe markerer starten på en varig fred, og risikoen for at krigen blusser opp igjen er høy så lenge Israel opprettholder sin tilstedeværelse i Libanon, Hizbollah nekter avvæpning, og Iran holder i trådene. Parallelt med de militære spenningene, er det en brennende bekymring for Narges Mohammadi, vinneren av Nobels fredspris i 2023. Mohammadi, som har kjempet mot undertrykkelse i Iran og tilbrakt store deler av de siste ti årene i fengsel, er nå i en livstruende tilstand.

Hun ble arrestert igjen i desember 2024 etter en midlertidig løslatelse av helseårsaker, og hennes bror, Hamidreza Mohammadi, som bor i Norge, uttrykker dyp frykt for hennes liv. Ifølge rapporter skal Mohammadi ha blitt utsatt for brutal behandling under arrestasjonen, med slag mot ansikt, hode og bryst, noe som angivelig har ført til synstap. Til tross for alvorlige helseproblemer, inkludert hjerteinfarkt og markert vekttap, nektes hun medisinsk oppfølging og tilgang til legebesøk.

Hun ble dømt til sju og et halvt års fengsel for å true nasjonal sikkerhet og spre propaganda mot det iranske systemet. Etter domfellelsen ble hun flyttet til et fengsel i den avsidesliggende byen Zanjan, beskrevet av broren som et farlig sted med innsatte dømt for narkotikaforbrytelser og drap. I slutten av mars ble hun funnet bevisstløs etter et hjerteinfarkt. Familien og støttespillere frykter at regimet bruker den globale oppmerksomheten rundt krig og oljepriser som en mulighet til å la Narges Mohammadi dø i fengsel.

Broren uttrykker fortvilelse og frykt for at regimet føler seg sterkere enn før krigen, noe som gir dem større spillerom. Norske myndigheter har reagert på situasjonen. I februar publiserte de en uttalelse som fordømte Irans behandling av Mohammadi og krevde hennes løslatelse. Nobelkomiteen har også dokumentert gjentatt mishandling under pågripelsen, inkludert spark mot underlivet og bekkenregionen, samt draing i håret som førte til åpne sår.

Til tross for akutte hjerteproblemer, høyt blodtrykk og mistenkte svulster i brystet, blir hun nektet nødvendig medisinsk oppfølging. 'Vi er bekymret for Narges og følger hennes situasjon meget tett', sier Erik Aasheim, medie- og kommunikasjonssjef i Nobelkomiteen. Stortingspresident Masud Gharahkhani, som har iransk bakgrunn, har også fulgt saken tett og møtte Mohammadis familie under fredsprisutdelingen i 2023.

Den internasjonale bekymringen for Narges Mohammadis helse og sikkerhet understreker den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Iran, samtidig som den komplekse geopolitiske situasjonen i Midtøsten fortsetter å utgjøre en trussel mot fred og stabilitet.





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libanon Hizbollah Israel Iran Narges Mohammadi

United States Latest News, United States Headlines

