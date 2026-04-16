Våpenhvile mellom Israel og Libanon: Et skritt mot bredere stabilitet i Midtøsten

USAs president Donald Trump annonserer en ti dagers våpenhvile mellom Israel og Libanon, som trer i kraft umiddelbart. Eksperter ser dette som en viktig delavtale som kan bane vei for en mer varig fredsavtale med Iran, og styrke mulighetene for generell stabilitet i regionen. Våpenhvilen inkluderer forventet Hizbollahs deltakelse, til tross for at Israel anser gruppens oppløsning som et nøkkelkrav for varig fred. Amerikansk press antas å være avgjørende for Israels aksept av avtalen.

Donald Trump , USAs president, kunngjorde torsdag at enighet er oppnådd om en ti dagers våpenhvile mellom Israel og Libanon . Våpenhvile n trådte i kraft torsdag kveld klokken 23.00, og følger dermed etter en lignende avtale mellom USA og Iran som ble inngått den 8. april og varte i to uker.

Dag Henrik Tuastad, dosent ved Universitetet i Oslo og en anerkjent Midtøsten-ekspert, forklarer overfor Nettavisen at denne våpenhvilen mellom Israel og Libanon er av stor betydning for det bredere arbeidet mot en varig fredsavtale mellom Iran og USA. Tuastad beskriver avtalen som en essensiell del av en større helhet, en såkalt delavtale, som har vært en betydelig hindring i tidligere forhandlinger. Han uttrykker at etableringen av denne våpenhvilen øker sannsynligheten for å oppnå en mer omfattende og langvarig avtale med Iran.

Den foreliggende våpenhvilen er i utgangspunktet etablert mellom den libanesiske staten og Israel. Det er imidlertid viktig å merke seg at de fleste militære konfrontasjoner mellom disse landene har involvert Israel og den mektige militante gruppen Hizbollah. Tuastad anslår at Hizbollah vil respektere våpenhvilen, basert på gruppens forhold til Iran. Han begrunner dette med at Hizbollah ofte følger Irans retningslinjer når det gjelder militære aksjoner mot Israel, og dermed vil trolig også følge Irans veiledning om å innstille fiendtlighetene.

Eksperten påpeker at Hizbollah besitter betydelig mer makt enn den libanesiske staten, og at Iran har en avgjørende innflytelse på gruppens beslutninger i slike konfliktsituasjoner. Et sentralt spørsmål Tuastad stiller seg, er hvorvidt Israel, under ledelse av statsminister Benjamin Netanyahu, vil følge president Trumps veiledning på samme måte som Hizbollah antas å gjøre med Iran. Tuastad antyder at Netanyahu kan være den parten som er minst tilfreds med en våpenhvile på dette tidspunktet. Han forklarer at Israel ikke har opplevd den militære svekkelsen av Hizbollah som de hadde forventet, og at de planlagte målene om avvæpning heller ikke er blitt nådd.

Under en pressekonferanse torsdag kveld, bekreftet Trump personlig at våpenhvilen også vil omfatte Hizbollah, noe som understreker den amerikanske administrasjonens forsøk på å sikre en bred enighet. Tuastad utdyper videre at Iran ser på en våpenhvile i Libanon som en kritisk komponent i en langsiktig strategi for fred i Midtøsten. Dette har nødvendiggjort at president Trump har utøvd betydelig press på Israel og Benjamin Netanyahu for å sikre at forhandlingene med Iran kan fortsette og bære frukter.

Det ser ut til at Netanyahu har koordinert sin tilnærming med Trump, slik at Libanon ikke ble inkludert i den første våpenhvileavtalen som ble inngått tidligere. Dette antyder at mye av ansvaret for den nåværende fremgangen hviler på Trumps diplomatiske innsats. Tuastad konkluderer derfor med at det er amerikansk press som ligger til grunn for at Israel har akseptert denne avtalen.

I en offisiell uttalelse torsdag kveld, rapporterte nyhetsbyrået Reuters at Benjamin Netanyahu har uttalt at Israels viktigste krav for å oppnå varig fred er at Hizbollah oppløses. Dette understreker de vedvarende utfordringene og de ulike prioriteringene som eksisterer blant de involverte partene, selv med en pågående våpenhvile.





