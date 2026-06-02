Våren 2026 varmeste noensinne - Nord-Norge blir værvinner

Våren 2026 er den varmeste siden målingene startet, med 2,1 grader over normalen. Nord-Norge trekker opp snittet, mens sør får regn og torden.

Våren 2026 går inn i historiebøkene som den varmeste siden målingene startet. Ifølge Meteorologisk institutt endte snittet for hele landet 2,1 grader over normalen, og slår dermed rekorden fra 2024.

Hele 28 værstasjoner med over 50 års drift har satt ny vårrekord. Det er særlig Nord-Norge som drar opp snittet, med flere stasjoner i Nordland og Finnmark som ligger 3 til 4 grader over gjennomsnittet. Klimaforsker Jostein Mamen sier at utviklingen er veldig tydelig: Vinteren blir kortere, og sommeren blir lengre. Det gjør at våren blir forskjøvet og kommer stadig tidligere.

Denne trenden bekreftes av årets rekordvarme vår, som har gitt et usedvanlig tidlig vårvær over store deler av landet. Mens nordlendingene kan glede seg over sommertemperaturer, må folk sørpå belage seg på paraply og regnbyger hele uken. Meteorolog Julie Solsvik Vågane sier at Nord-Norge blir værvinneren den kommende uken. Fra midten av uken kan Troms og Finnmark vente seg temperaturer mellom 20 og 25 grader, med perioder med sol.

Fredagen ser ut til å bli den varmeste dagen i nord. Den varme og tørre lufta har også en bakside: Meteorologisk institutt har sendt ut skogbrannvarsel for deler av Finnmark. Det er fare for gress- og lyngbrann i områder som har vært tørre over lengre tid. I sør blir det derimot vått hver dag, men med temperaturer rundt 20 grader.

Onsdag blir den varmeste dagen, med opp mot 25 grader på Østlandet og i Midt-Norge. Regn og høye temperaturer fører til fare for torden. Det er mulighet for torden, kanskje spesielt på onsdag og torsdag. Det er ikke umulig at det kan forekomme enkelte steder fredag heller, sier Vågane.

Men det er ikke bare sorgen for dem sør for Nordlandsporten, skal vi tro den vakthavende meteorologen. Det ser ut til å bli roligere inn mot helgen, og det er tross alt god temperatur selv om det er meldt regn. Hun oppmuntrer folk til å nyte varmen og være forberedt på både sol og regn. Våren 2026 har vist at klimaendringene gir tydelige utslag i været.

Meteorologene følger utviklingen nøye og oppfordrer folk til å holde seg oppdatert på værvarselet, spesielt med tanke på skogbrannfaren i nord og tordenbygene i sør





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