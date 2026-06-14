Været truer VM-kampene: - Kan bli stygt

Meteorologen advarer om hetebølge og tordenvær under fotball-VM i USA. Norges første kamp i Boston ser ut til å bli relativt skånet, men flere andre kamper kan bli påvirket av ekstremvær med temperaturer opp mot 38 grader og kraftige regnbyger.

Meteorologene har nå gått ut med en advarsel om vær et de kommende dagene, og avslører samtidig hvordan forholdene vil bli under Norge s første VM-kamp i fotball.

Allerede før de offisielle sommerdagene er et faktum, har store deler av USA fått kjenne på en intens hetebølge. For dem som planlegger å reise over Atlanteren for å oppleve fotball-VM, er beskjeden klar: Været kan bli en utfordring. Spesielt langs vestkysten og i sørlige områder som Nord- og Sør-Carolina, Florida, Mississippi, Oklahoma, Washington, California og Oregon, er temperaturene mellom fem og ti grader høyere enn normalt for midten av juni.

Det er nok til å gjøre oppholdet ubehagelig for både spillere og tilskuere. Men det er ikke bare varmen som skaper bekymring. Vakthavende meteorolog Olav Erikstad i StormGeo advarer om at en kaldfront beveger seg sørover mot Texas, og når den møter svært fuktig luft fra Mexicogolfen, kan det utløse kraftige regn- og tordenbyger. Dette været kan få direkte innvirkning på flere av de første kampene i mesterskapet, inkludert Norges møte med et annet lag i Boston senere.

Foreløpig ser det ut til at Norge slipper unna det verste, men flere andre kamper er i faresonen. Kampen mellom Nederland og Japan søndag 14. juni i Dallas klokken 21.00 norsk tid er en av dem meteorologen peker på som spesielt utsatt. I Dallas spilles kampen fra klokken 15 lokal tid, og det er da fronten forventes å passere. - Dette kan gi kraftige byger og lynaktivitet, og skape logistiske utfordringer og kanskje forsinkelser av kampen, sier Erikstad.

I tillegg blir det trolig svært varmt i regnværet, med temperaturer rundt 35 grader. Det blir med andre ord en bløt og het affære på gressmattene. Også kampen mellom Tyskland og Curaçao i Houston søndag klokken 18.00 norsk tid kan bli kritisk. Meteorologen venter spredte regnbyger med risiko for torden, men den største utfordringen blir nok varmen.

Følt temperatur kan komme opp i 37-38 grader, særlig mot slutten av kampen. Dette kan føre til spillavbrudd og forsinkelser, med mindre kampen blir ferdig før kaldfronten rykker inn. Flomvarsler er også sendt ut for områder som Kansas City, Tulsa, Wichita i Kansas, samt Springfield og Joplin i Missouri. Norge derimot, kan se fram til en langt mer behagelig start på VM.

Natt til onsdag klokken 00.00 norsk tid spiller Norge sin første kamp i Boston. De foreløpige prognosene viser at temperaturene vil nå en topp på rundt 23 grader onsdag. Det er en stor kontrast til de svært høye temperaturene andre steder. Dermed kan både spillerne og hjemmepublikummet puste lettet ut - foreløpig.

Før herrene reiser til Boston, gjenstår noen dager med trening ved basen i Greensboro. Der må de regne med varme og høy luftfuktighet, men ikke like ekstremt som i sørstatene. Meteorologen understreker at været kan endre seg raskt, og at man bør følge med på oppdateringer. For arrangørene handler det om å være forberedt på alt fra hetebølger til tordenvær, slik at spillerne kan fokusere på det som betyr noe: å spille god fotball og kjempe om seieren.

Med andre ord blir været en viktig faktor i årets VM, og Norge kan takke sin heldige plassering i Boston for at de slipper unna de verste værfenomenene - i hvert fall i første kamp





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vær Fotball-VM Norge Hete Tordenvær

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SpaceX går på børs og kan gjøre Elon Musk til verdens første billionærFredag offentliggjør SpaceX sine aksjer og åpner for en potensiell verdsettelse på over ett billion dollar, noe som kan løfte Elon Musk inn i en ny økonomisk liga. Noteringen kan påvirke både selskapets ansatte og bredere finansmarkedene.

Read more »

Her er hva du kan se når fotball-VM ikke er din greieMange velger å se fotball-VM, men for de som foretrekker noe annet, er her en guide til underholdning på streamingtjenester som Netflix, TV 2 Play, Viaplay og Disney+. Anbefalinger inkluderer tredje sesong av Evig singel,The Assassin, Proud og skrekkfilmen Until Dawn.

Read more »

Datasentre truer norsk kraftsystem, men kan skape verdier for industrienDatasentre kan være en trussel mot det norske kraftsystemet, men kan også skape verdier for den tradisjonelle industrien. Jon Gravråk i Bulk Infrastructure mener at Norge trenger en offentlig samtale om hvordan pågangen fra datasentrene skal håndteres.

Read more »

Debatt: Det farligste med KI er ikke at falske bilder ser ekte utNår alt kan kalles kunstig intelligens (KI), kan sannheten skyves til side.

Read more »