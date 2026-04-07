Værforholdene i Sør-Norge påvirker påsketrafikken: Pudderføre og folketomme bakker til tross for stormvarsel

Påsken i Sør-Norge er preget av stormvarsler og endret reiseadferd. Til tross for gode snøforhold og åpne løyper, har mange valgt å reise hjem tidligere enn planlagt. Skisentre som Hovden og Rauland melder om gode forhold, men lavere besøkstall enn forventet.

– De som er i bakken i dag har gode forhold med pudderføre og alle trekk er åpne som vanlig. Det er ikke særlig vind, og nå snør det lett i luften. Dette forteller konsernsjef Ann-Torill Briksdal i Hovden Alpin Resort.

Skisenteret i Setesdal, som er blant landets største med totalt 33 løyper, opplever en påske med noe færre besøkende enn forventet, hovedsakelig på grunn av værvarselet og advarslene om stormen «Dave». Mange påsketurister valgte å reise hjem lørdag eller tidlig søndag morgen som følge av dette. Konsernsjef Briksdal forklarer at påsken er en kritisk periode for skisenteret, og tap av en hel dag med besøkende er følgelig betydelig. Til tross for værforholdene på stedet, beskrives forholdene som gode, med pudderføre og åpne løyper. Briksdal påpeker at Hovden ofte ligger i et værskille, og at forholdene kan være bedre enn det som rapporteres i media på forhånd. Hun uttrykker en viss frustrasjon over at advarslene kan ha påvirket besøksantallet negativt, og understreker viktigheten av å lytte til fagfolk og respektere været. \I Rauland skisenter i Vinje kommune, som også ligger i det værutsatte området, melder daglig leder Kristin Larsen om lignende forhold. Alle heiser går som normalt, og det er gode snøforhold. Hun beskriver dagen som et «winter wonderland» med 10-15 centimeter nysnø. Larsen forteller at mange valgte å reise hjem før forventet, og at været nok ble meldt litt feil, noe som førte til en roligere påskedag enn vanlig. VGs journalist i Rauland melder om toppforhold i en nærmest folketom skibakke, og understreker den positive opplevelsen som gjestene kunne ha hatt. Både i Rauland og på Hovden beskrives påsken som ellers bra, til tross for at den avsluttet noe tidligere enn forventet. Bekymringene om besøksantall er forståelige, da påsken er en kritisk periode for inntektene, men man understreker at forholdene i selve skianleggene er av høy kvalitet.\Til tross for at mange valgte å reise hjem før planlagt som følge av værvarselet, kan man konkludere med at de som valgte å bli igjen eller ankomme skiområdene, ble belønnet med gode forhold. Både Hovden og Rauland melder om pudderføre, åpne løyper og en generell positiv opplevelse for gjestene. Selv om tap av besøkende er beklagelig, er det viktig å fokusere på de gode forholdene og mulighetene som fortsatt er til stede. Konsernsjef Briksdal og daglig leder Larsen understreker begge viktigheten av å respektere været og lytte til fagfolk, samtidig som de uttrykker håp om at besøkende vil fortsette å velge deres skisentre for fremtidige skiopplevelser. Uttalelsene gjenspeiler en kombinasjon av bekymring over tapte inntekter og en stolthet over kvaliteten på skiopplevelsene de tilbyr. Rapporteringen fra VG gir et nyansert bilde av situasjonen, og viser både utfordringene som værforhold kan medføre, og gleden over å tilby gode skiforhold





Ekstremværet «Dave» rammer Sør-Norge: Påskedagen preges av storm og vindSør-Norge forbereder seg på ekstremværet «Dave», som ventes å bringe med seg kraftig vind, regn og storm på påskedagen. Flere steder er det allerede utstedt farevarsler, og myndighetene oppfordrer befolkningen til å ta forholdsregler. Værforholdene forventes å bli mest utfordrende midt på dagen. Kommuner i regionen forbereder seg på mulige hendelser.

Advarer hyttefolket: – Ikke dagen å reise påStormen «Dave» treffer Sør-Norge samtidig som påskeferien er på hell.

