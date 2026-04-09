Vårvær i nord, men usikkerhet i sør: Meteorologen om helgens værutsikter

Meteorologiske prognoser for helgen: Nord-Norge kan vente seg vårvær, mens sør får nedbør og snøfokk. Kronprinsfamilien stiller samlet på offisielt oppdrag etter måneder med oppmerksomhet.

Jeg tror ikke vi får 25-30 grader, nei, skuffer statsmeteorolog Anne Solveig Andersen Dagbladet med, etter at Meteorologi sk institutt onsdag meldte at europeiske land som Frankrike og Spania får skyhøye temperaturer de neste dagene. Høytrykket derfra trekker østover, men er ikke ventet å slå innover Norge. Men meteorologen kan likevel friste med godt norsk vår vær flere steder i dagene framover. Aller best blir det i nord. Det kan bli 10-12 grader i Nord-Norge .

Det er jo ganske varmt for landsdelen på denne tida her, sier Andersen. Ifølge Meteorologisk institutt har april hittil vært mildere enn normalt i landsdelen. Med sol og rolige vindforhold til helga, er det bare å glede seg. Det har vært en mild start på april i Nord-Norge. Særlig indre strøk av Troms og Finnmark har vært mildere enn normalt. De neste dagene kan det bli 12 grader i våre tre nordligste fylker, like varmt som lengre sør i landet. Med sol og rolige vindforhold til helgen, er det bare å glede seg. På spørsmål om resten av landet også har grunn til å glede seg til helga værmessig, svarer meteorologen at det nok blir greit, men ikke så fint vær som de siste dagene har bydd på. Østlandet får perioder med sol. Det vil bli forholdsvis greie temperaturer der også. Lørdagen skiller seg ut som best. Med greie temperaturer sikter hun til fra ti grader og oppover på dagtid. Søndagen er foreløpig mer usikker, med mer skydekke. Også på Vestlandet er det lørdag som skiller seg ut positivt. Sånn det ser ut nå, får vi nok inn noe nedbør særlig på Vestlandet og Sørlandet fredag. Det er større sjanser for opphold og perioder med sol lørdag. Meteorologen advarer mot at det kan blåse en del i utsatte områder.\I fjellområdene i Sør-Norge er det sendt ut gult farevarsel for snøfokk fra torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag. Det er kombinasjonen med at det kommer nedbør som snø og at det allerede ligger en del snø på bakken, i tillegg til vind, advarer meteorologen. Det er sendt ut gult farevarsel om snøfokk i fjellet i Sør-Noreg, frå torsdag ettermiddag til fredag ettermiddag. Kombinasjonen av mykje vind og snø fører til snøfokk, som kan gje redusert sikt. Meteorologisk institutt ber trafikanter kjøre etter forholdene og beregne ekstra tid. I Agder og Rogaland har nedbøren som kommer fredag lav snøgrense. Det var onsdag store forskjeller mellom varmeste og kaldeste temperaturer målt i Norge. Varmeste temperatur var det Kongsberg som kunne glede seg over, med 14,3 grader. Desto kaldere var det ved Sandhaug fjellstasjon i Vestland, der det ble målt minus 16,9 grader i dag tidlig. På Yrs langtidsvarsel kan man skimte hele 17 grader i Oslo og 16 grader i Kongsberg fredag om en drøy uke. Det ser ut til at det går mot høyere temperaturer i slutten av neste uke. Det er en god stund framover, så meldingene er mer usikre, sier Andersen. Men trenden er at det går litt oppover. På meldingene til meteorologene er det ingen nye kuldeperioder i sikte foreløpig. Andersen vil likevel ikke bastant fastslå at vinteren er over. Det der er alltid skummelt, våren er veldig skiftende. Selv om det ser ut som man har en trend mot høyere temperaturer, så kan det jo fort skifte på våren.\Først sto kronprinsen alene på programmet. Nå stiller hele kronprinsfamilien på oppdrag sammen. Prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus og kronprins Haakon skal på offisielt oppdrag sammen. Etter måneder med skandaler er det nå er ekstremt viktig for det norske kongehuset å vise fram to ting. 1) At de står samlet både som familie og institusjon. 2) At det er business as usual, sier Dagbladets kommentator Sigrid Hvidsten. Kronprinsesse Mette-Marit deltar når det belgiske kongeparet blir tatt imot i audiens på slottet tirsdag. Jeg tror vi kommer til å få mye av akkurat dette framover, at det først bare er Haakon som er oppført i kalenderen og så dukker Mette-Marit opp hvis hun kan. Ingrid Alexandra studerer for tida i Australia, men forrige uke opplyste Slottet at prinsessen er på privat påskeferie i Norge. Det er heller ingen overraskelse at Ingrid Alexandra gjør offisielle oppdrag når hun er hjemme på ferie, det er ingen tvil om at kongehuset har intensivert opplæringen hennes de siste månedene – selv om hun studerer i utlandet. Det er også helt nødvendig, med tanke på kongeparets høye alder og Mette-Marits reduserte helse, sier Hvidsten. Dette blir kronprinsesse Mette-Marits andre offisielle oppdrag siden januar. I mars deltok kronprinsessen da det belgiske kongeparet ble tatt imot i audiens på Slottet





