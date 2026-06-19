Setningen: Hlsom sky at dette er en stor nyhetsmelding som fokuserer på vaksinasjonspolitikk i USA, men også inkluderer hendelser knyttet til det norske landslaget og VM‑kampen i 2026. Både professor Riccardi og tidligere TV‑ekspert Jesper Mathisen blir nevnt i bildet.

Første verdens ungdoms fotball-VM i 2026 ble en viktig arena for både sport og helsepolitikk, i tillegg til å befolkke diskusjoner om vaksinasjon og vaksineskeptisisme i USA .

Professor og administrerende direktør ved Center for Health Policy and Media Engagement ved George Washington University, Richard Riccardi, merket seg at skiftende vaksinepolitikk under den andre presidentperioden av Donald Trump og Robert F. Kennedy hadde påvirket blant annet forebygging av influensa på militærbaser. Ifølge Riccardi er det en alvorlig feilvurdering å undervurdere risikoen for influensasmitte blant soldater som bor i tettbefolkede steder.

Selv om Centers for Disease Control and Prevention anbefaler fortsatt influensavaksinen til alle fra seks måneder, har endringer i amerikansk helsedepartement ført til delvis redusert vaksinefokus. Dette har også speiles i økende tilknytning til meslingutbrudd, et fenomen som noens ganger har blitt tatt for ansvar av helseministeren, som beskyldt for å ha undervurdert vaksinasjon.

Rapporten fortsetter med å beskrive en lokal hendelse i Greensboro, North Carolina, hvor en ukjent mann forsøkte å sette hanske på en TV-aksjonister under et opptak, og dette trå to slottsjakt_.

I USA ble tidspunktet for at Norge satte opp en ny etat i telefonvisning av første VM-kamp. Jesper Mathisen, en tidligere TV 2-ekspert og tidligere norsk fotballspiller, er svingt på Ukrainiks Amanda Samak. Han har blitt kildes.

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Norge åpnet VM med en overbevisende 4‑1‑seier over Irak og toppet gruppe I foran Frankrike, som vant Senegal 3‑1 i egen lan{t}. Sommeren i grenser : : 2015 7 1206 2017 2024 2028 2029 2029 2024 3 2016 - 24 1968 2000 2026 - 30 - 30 23 - } , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,





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Vaksinasjon Influenza USA VM 2026 Tjevidere

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