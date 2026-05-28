Vaksine mot sjeldnere ebolavariant på vei ifølge Africa CDC

Africa CDC legger til at en spesialvaksine mot Bundibugyo-varianten av Ebola forventes ferdig innen utgangen av 2026, mens WHO undersøker mulighetene for å bruke eksisterende midler i det nåværende utbruddet.

Den afrikanske union (AU) varsler via sin folkehelseinstitutt, Africa CDC, at en vaksine mot den mer sjeldne ebolavarianten Bundibugyo vil være klar mot slutten av 2026.

Instituttets leder, Jean Kaseya, bekreftet at investeringer på både teknisk og strategisk nivå er igangsatt for å sikre at både vaksine og medisin mot denne varianten blir tilgjengelig. Han nevnte også at Russlands helsedepartement har informert om at de allerede har utviklet en vaksine mot Bundibugyo, en vaksine som primært er utviklet for å møte Zaire-varianten av viruset. Verdens helseorganisasjon (WHO) undersøker for øvrig om eksisterende vaksiner og behandlinger kan anvendes under det pågående utbruddet.

Siden utbruddet ble erklært 15. mai, er det registrert minst 1077 mistenkte tilfeller og minst 246 dødsfall i Kongo og Rwanda. Frivillige i Røde Kors, som Vanny Birungi i Bunia i Kongo, går fra dør til dør for å advare befolkningen om smittefare og forebyggende tiltak





