Valekrossen gir unge med psykiske utfordringar ei ny sjanse i skulen

Valekrossen er ein spesiell skuleavdeling i Kvinnherad som tilrettelegg for ungdommar med psykiske helseutfordringar. I små grupper og med tett oppfølging får elevane hjelp til å fullføra vidaregåande utdanning. Verksamheten er viktig for å unngå at mange fell utanfor, seier ekspertar. Eit par unge kvinnor fortel om korleis tilbudet har endra livet deira, og statsforvaltningen meiner det trengst meir oversikt over slike tilbod.

Geirmund Høisæther har troughgått en vanskelig skoleperiode på grunn av psykiske utfordringer, men på Valekrossen fant han et tilbud som passinga hans behov. Valekrossen er en spesialskole knytt til det psykiatriske sjukehuset i Valen i Kvinnherad, der elevar som er i behandlingsløp får tilpassa opplæring i små grupper.

I år er det 20 elevar ved avdelinga. Lærar og rådgivar Julie Holmedal Askeland seier at mange ungdommar hadde stagnert utan dette tilbodet, og at det er avgjerande for at dei ikkje feller utanfor arbeidslivet. Emma Reigstad, ungdomsrettleiar i Nav Kvinnherad, peikar på at rundt ein av fire unge med psykiske lidingar fell utanfor utan hjelp. Tal frå Nav viser at 69 prosent av unge uføre har ein diagnose innan psykiske lidingar.

Silje Magrethe Nygård og Marita Våge fortel positive erfaringar med Valekrossen. Nygård, som er utdanna bakar og konditor, omskule seg for å bli lærar etter å ha fått tilbodet på Valekrossen. Ho Beskriv det som ein mjuk overgang. Våge, som har lærevanskar, fekk til slutt fullført vidaregåande skule der.

Begge fant plassen tilrettelagt og med god oppfølging. Rådet for psykisk helse meiner det er for tilfeldig kva hjelp unge med psykiske utfordringar får i skulen, og at det manglar ei nasjonal oversikt over tilbodet. Utdanningsdirektoratet har ingen oversikt over kvaliteten på slike tilbod, og det finst ingen nasjonale tal på kor mange elevar som får tilrettelegging.

Fylkeskommunen i Vestland seier dei vurderer tiltak som Kyrre og Valekrossen, og at dei gjennom nettskulen kan tilby ulike former for tilrettelegging i heile fylket. Geirmund Høisæther er positiv til framtida sin etter å ha teke helse og oppvekst på Valekrossen, og planlegg å studera sjukepleie





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