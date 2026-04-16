Vanlig Misforståelse om Fødsel Avslørt: Det Er Livmorhalsen Som Åpner Seg, Ikke Vagina

Et populært TikTok-klipp fra NRK-podkasten Blåtur har satt i gang en bred diskusjon om en vanlig misforståelse rundt hva «10 centimeter åpning» under fødsel faktisk innebærer. Jordmor Marte Sofie Jæger Waatland forklarer at det er livmorhalsen, ikke vaginalåpningen, som utvider seg, og at dette kan bidra til å redusere angst og gi en bedre fødselsopplevelse.

Et klipp fra NRK-podkasten Blåtur på TikTok har utløst en bred diskusjon om hva som egentlig skjer i kroppen under fødsel . Programleder Christian Mikkelsen, kjent fra Humoretaten, innrømmet at han tidligere feilaktig trodde at «10 centimeter åpning» refererte til selve vaginalåpningens synlige vidde. Han beskriver en forestilling hvor åpningen ble ekstremt vid, nesten som et bilde fra Edvard Munchs Skrik, klar til å slippe barnet ut.

Denne misforståelsen er utbredt, ifølge jordmor og sexolog Marte Sofie Jæger Waatland. Hun møter ofte folk som har en ufullstendig forståelse av fødselsprosessen, spesielt når det gjelder den kritiske fasen med 10 cm åpning. Waatland forklarer at det som faktisk åpner seg, ikke er selve vagina, men livmorhalsen. Livmorhalsen, som normalt er 4-4,5 cm lang og lukket, må bli mykere, forkorte seg og åpne seg fullstendig for at et barn skal kunne passere. Dette skjer samtidig som den fødende har rier og barnet roterer nedover i bekkenet. Barnets hode spiller en avgjørende rolle ved å trykke ned mot livmorhalsen, noe som bidrar til at den blir tynnere og åpner seg. Først når livmorhalsen er helt forsvunnet, altså 10 centimeter åpen, kan barnet bevege seg fra livmoren og ut gjennom skjeden. Waatland understreker at selv under pressfasen kan det ta tid, da barnets hode også må strekke kjønnsleppene og perineum. Det man ser kan være barnets hode som titter frem mellom kjønnsleppene, for så å trekke seg tilbake når rien gir seg, helt til barnet er så langt nede at hodet blir værende i åpningen mellom riene. Diskusjonen på sosiale medier, spesielt på Instagram der klippet har fått stor oppmerksomhet, viser at mange, inkludert kvinner som har vært gjennom fødsler, deler Mikkelsens tidligere misforståelse. Kommentarfeltet er fylt med uttrykk for overraskelse og erkjennelse av at dette er informasjon de ikke hadde fanget opp. Waatland tar også opp andre vanlige misforståelser, som for eksempel at vannet må «splæsje» som på film for at fødselen skal være i gang. Hun påpeker at mange også tror man må føde liggende på rygg, noe som kan skape unødvendig stress og angst. Slike misforståelser kan ha en negativ innvirkning på fødselsopplevelsen. Stress frigjør adrenalin, som igjen hemmer produksjonen av oxytocin, også kjent som kjærlighetshormonet. Dette kan forlenge fødselen og gjøre den mer krevende. Hennes viktigste råd til de som skal føde er å stole på egen kropp, da kroppen i de aller fleste tilfeller vet hva den skal gjøre. Jo tryggere den fødende føler seg, desto mer oxytocin produseres, noe som gir bedre rier. Waatland anbefaler å fokusere på det man kan kontrollere, og pusteteknikker er av de viktigste elementene under en fødsel. Å redusere stress og angst gjennom riktig informasjon og pusteteknikker kan bidra til en tryggere og mer positiv fødselsopplevelse, og en bedre produksjon av oxytocin som hjelper til med fødselsprosessen. Det er tydelig at informasjon om fødselsprosessen er viktig for både de som skal føde og deres partnere. En klar forståelse av hva som skjer, og en avmystifisering av vanlige misforståelser, kan bidra til å redusere frykt og forventningspress. Podkasten «Blåtur», gjennom sitt TikTok-klipp, har lykkes i å sette fokus på et tema som mange har oppfattet feil, og har dermed bidratt til en viktig opplysning. Denne typen innhold bidrar til å normalisere samtalen rundt fødsel og gjøre kunnskapen mer tilgjengelig for allmennheten, noe som kan være til stor hjelp for kommende foreldre. Ved å presentere dette på en engasjerende måte, som et klipp fra en populær podkast, når NRK ut til et bredt publikum, inkludert yngre generasjoner som kanskje ikke har fått denne informasjonen tidligere. Dette viser verdien av nye medieplattformer for å spre viktig helseinformasjon. Fokuset på livmorhalsens åpning, snarere enn den synlige vaginalåpningen, er en fundamental innsikt som kan endre hvordan man ser på hele fødselsprosessen. Det handler om en indre prosess i kroppen som gradvis forbereder seg på barnets ankomst, og det er en imponerende biologisk reise som fortjener å bli forstått. Misforståelser om fødsel kan påvirke mange aspekter av den, inkludert den mentale tilstanden til den fødende. Ved å gi riktig informasjon kan man hjelpe til med å skape en mer positiv og mindre angstfylt opplevelse. Kroppens egne mekanismer, som produksjon av oxytocin, spiller en sentral rolle, og stress kan aktivt motarbeide disse. Derfor er det viktig å fremme en atmosfære av trygghet og tillit. Å stole på kroppen og bruke pusten som et verktøy er to sentrale budskap som Marte Sofie Jæger Waatland formidler. Disse enkle, men effektive rådene kan gi den fødende en følelse av kontroll og mestring i en situasjon som ellers kan oppleves overveldende. Det er en påminnelse om at fødsel er en naturlig prosess som kroppen er designet for å håndtere





Derfor feiler vekstselskaper etter at de har lykkesProblemet er ikke nødvendigvis markedet, men det som skjer internt.

Derfor feiler vekstselskaper etter at de har lykkesProblemet er ikke nødvendigvis markedet, men det som skjer internt.

