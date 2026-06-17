Vannpauser i VM skaper debatt: - Ødelegger flyten

Vannpausene under VM i fotball har fått blandet mottakelse. Spillere som Van Dijk og eksperter som Roy Keane kritiserer avbrekkene, mens Norges landslagssjef Ståle Solbakken ser både fordeler og ulemper.

BOSTON (Dagbladet): Vannpause ne i VM har skapt debatt blant spillere, kommentatorer og tilskuere. De tre minuttene med avbrekk er innført av FIFA for å beskytte spillernes helse i varmen, men mange mener pausene ødelegger flyten i kampene.

Under Norges åpningskamp mot Irak tirsdag kveld, ble lagene kalt ut til siden halvveis i første omgang. Selv om temperaturen var behagelig, ble vannpausene gjennomført, akkompagnert av høy musikk og reklame på storskjermen. Det amerikanske preget var tydelig: nedtelling, sponsorinnslag og en festivalstemning som mange europeiske fotballfans opplevde som fremmed. Reaksjonene lar ikke vente på seg.

På norsk side var både spillere og ledere delt i synet. Midtbanespiller Fredrik Thorsby innrømmet at han ble revet med av stemningen, men innrømmet samtidig at det uvant. Landslagssjef Ståle Solbakken har tidligere uttalt seg kritisk til vannpausene, men ironisk nok var det nettopp etter en vannpause at Norge scoret sitt første mål. Solbakken utnyttet pausen til taktiske justeringer, og han innrømmet at de to vannpausene ga muligheter for å gjøre endringer.

Likevel er han ikke udelt positiv: Jeg liker det ikke, men vi må forholde oss til det, sa han etter kampen. Internasjonalt er kritikken enda sterkere. Nederlands kaptein Virgil van Dijk uttalte at reklamepausene i drikkepausene er irriterende for den nøytrale seeren. Roy Keane, en av fotballens mest profilerte ekspertkommentatorer, gikk hardt ut mot pausene i Sky Sports-programmet The Overlap: Det er en timeout gjemt som en drikkepause.

Fotballens tempo og rytme blir ødelagt. I andre idretter går det fint, men her mister man momentum. FIFA har samtidig innført regler for å øke flyten, som sekundbegrensninger på innkast og keeperbesittelse. Flere påpeker det ironiske i at man samtidig innfører vannpauser.

For norske supportere på tribunen ble pausen et kultursjokk: Halling, musikk og allsang brøt med den tradisjonelle europeiske tribunekulturen. Bernt Hulsker, tidligere fotballspiller og nå kommentator, oppsummerte følelsen: Jeg har skjelt ut vannpausene før. Det er veldig amerikansk





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