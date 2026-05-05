Variert hendelsesbilde i Bergen: Fra glatte veier til voldtektssiktelse og kaldt vær

En oversikt over flere hendelser i Bergen og Vestland, inkludert værforhold, kriminalitet, transportproblemer og en pågående voldtektssak.

Bergen kommune melder om at mange innbyggere har byttet til sommerdekk, noe som øker risikoen ved glatt føre og kan føre til utfordrende kjøreforhold. Konstituert direktør Tord Honne Holgernes ved Bymiljøetaten advarer om dette.

Samtidig melder 110-sentralen om en automatisk brannalarm. Politiet etterforsker også en voldtektssak der en mann i 30-årene er siktet for å ha voldtatt en kvinne i 30-årene. Kvinnen var ruspåvirket og ute av stand til å motsette seg handlingen, og de to har en kortvarig relasjon. Et gult farevarsel er sendt ut for snø, med ventet opptil 15 centimeter i deler av Vestland den 6. mai.

Dette kan føre til lengre reisetider og forsinkelser i flytrafikken og offentlig transport. I tillegg har det vært innbrudd og skadeverk ved Kongshavn Marine i Godvik, der ungdommer er observert i området. Politiet ber om tips fra publikum. Bybanen melder om driftsstans på heisen ved Bergen lufthavn på grunn av teknisk feil, og oppfordrer reisende med bevegelsesvansker til å bestille transport.

En mann er pågrepet for tagging på Statsforvalteren i Vestland, og er allerede anmeldt og bortvist fra området. Det er også meldt om en truende mann som skal ha slått kvinner i Torggaten, samt en knust rute på en altandør. Bergen opplever usedvanlig kalde temperaturer for mai måned, med målinger ned til minusgrader flere steder. Meteorologer advarer om glatte veier og snø, spesielt i høyden og lokalt i lavlandet.

En livløs person ble funnet ved Festplassen og fraktet til Haukeland sykehus, men det er foreløpig ingenting som tyder på straffbart forhold. Politiet, helse og brannvesenet gjennomførte en samarbeidsøvelse ved Førde videregående skole, med røykutvikling, men ingen skader ble rapportert. En advokatfirma har problemer med å få utbetalt salær etter en sak for et kulturhus. I tillegg ble en mann pågrepet for voldtekt sent søndag kveld, og studenter er blitt tatt som blindpassasjerer på et godstog





