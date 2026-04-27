Variert hendelsesdag i Vestland: Branner, strømbrudd og politiaksjoner

Mandag var preget av flere hendelser i Vestland, inkludert branner i terrenget og ved boliger, strømbrudd som påvirket avisproduksjonen, politiaksjoner og et farevarsel for skogbrann. Flyaktivitet og droneforbud over stavkirker var også tema.

Mandag meldte BT om et mindre fly som var i luften store deler av dagen. Flyet fulgte en spesiell rute over Bergen og Sunnhordland. Fredrik Hoff i Field Geospatial bekrefter at flyet tilhører dem.

– Flyet har utført laserskanning og vil sannsynligvis returnere. Vi planlegger fotooppdrag, men dette er avhengig av været, forklarer han. Operasjonsleder Jan Børge Misje i Vest politidistrikt bekrefter dette i politiets presselogg. Samtidig ble politiet tilkalt til en situasjon med en kvinne som skapte ordensproblemer.

– Politiet er på stedet og har kontroll på kvinnen, informerer Misje. I tillegg ble det meldt om brann i terrenget i Hausdalen i Fana, nær en hytte. Vaktleder Børge Brekkvassmo ved 110-sentralen opplyser at brannen startet på en liten øy i nærheten av hytten. Videre oppsto det en feil i strømnettet mandag morgen, som påvirket Schibsteds trykkeri i Drotningsvik.

Dette trykkeriet produserer aviser som BT, BA, Aftenposten, VG, Dagbladet, DN, Klassekampen og Stavanger Aftenblad, samt mange lokalaviser og reklame. Trykkerisjef Arve Kvåle forteller at brannen innvendig i trykkeriet førte til totalt strømbrudd. – Vi har ikke full oversikt over skadene ennå. Vi har vært uten strøm siden klokken 09:00 og må rydde opp i flere feil utover kvelden.

Men vi lover at det vil komme aviser, sier Kvåle. En brann ble også meldt i en bod på Osterøy, som spredte seg til terrenget. Brannvesenet var på stedet ved 15:50-tiden. Luftambulansen overvåket situasjonen og meldte om skogbrann.

Vaktleder Brekkvassmo sier at brannen er under kontroll, men ikke fullstendig slukket. Brannvesenet rykket ut med betydelige ressurser fra Hovedstasjonen, Osterøy og Fotlandsvåg, i tillegg til båter fra Knarvik og Sandviken. Ifølge operasjonsleder Steinar Hausvik omfattet brannen et område på 50x50 meter. Politiet oppretter sak etter at det ble konstatert at brannen skyldtes brenning av restmaterialer som spredte seg.

En annen brann i Arna ble trolig forårsaket av en vinkelsliper og ble raskt slukket. Meteorologene har utstedt et gult farevarsel for gress-, lyng- og skogbrannfare frem til 3. mai. En ung mann ble tatt i 99 km/t i en 60-sone og mistet førerkortet. Undredal kirke vil ikke bli omfattet av det planlagte droneforbudet over stavkirker.

Riksantikvaren søker om forbudet av sikkerhetshensyn. Nødetatene rykket ut til en brann i en enebolig i Sund, Øygarden, natt til lørdag, og to personer ble pågrepet, siktet for ildspåsettelse. To personer tok seg inn på Wesselstuen, og en av dem ble pågrepet, mens den andre forlot stedet før politiet ankom. Politiet har sendt ut nødvarsel i forbindelse med skogbrannen på Fitjar.

En mann i 30-årene ble tatt hånd om av politiet ved Fretheim hotell i Flåm etter å ha skapt problemer. Til slutt ble et redningshelikopter sendt ut for å hjelpe to utenlandske turister i 20-årene som hadde havnet i en vanskelig situasjon i fjellet, hvorav en hadde skadet foten





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brann Politiet Strømbrudd Vestland Bergen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Helgeoversikt: Branner, skadeverk, fartsovertredelser og politiaksjoner i VestEn samling av hendelser rapportert til politiet i Vest politidistrikt i løpet av helgen, inkludert branner, skadeverk, trafikkforseelser og andre politiaksjoner.

Read more »

Variert hendelsesdøgn for politi og brannvesenPolitiet håndterer en beruset mann i Flåm, redningshelikopter er ute for å hjelpe skadde turister, og brannvesenet rykker ut til flere hendelser i Bergen, inkludert brann i en kulturskole og en sparkesykkel.

Read more »

Diverse hendelser i Vestland: Branner, fartsovertredelse, droneforbud og pågripelserOversikt over flere hendelser i Vestland, inkludert skogbrannfare, branner i Arna og Øygarden, en fartsovertredelse i Bergen, droneforbud rundt stavkirker, og en hendelse med pågripelser på Wesselstuen.

Read more »

Varierte hendelser i Vest: Branner, pågripelser og redningsaksjonerEn oversikt over flere hendelser politiet og brannvesenet har håndtert i Vestland fylke, inkludert branner, pågripelser, redningsaksjoner og andre hendelser.

Read more »

Branner, fartsovertredelser og pågripelser i Vest politidistriktOversikt over flere hendelser i Vest politidistrikt, inkludert branner i Arna og Osterøy, en påsatt brann i Øygarden, fartsovertredelse i Bergen, droneforbud rundt stavkirker og en hendelse med pågripelser på Wesselstuen.

Read more »

Flere branner og hendelser i Vest politidistrikt – Farevarsel for skogbrannOversikt over flere branner i Fana, Osterøy og Arna, samt andre hendelser som politiet har håndtert i Vest politidistrikt. Gult farevarsel for skogbrann er utstedt.

Read more »