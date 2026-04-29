Varierte hendelser i Vest: Brann, trafikkontroller og redningsaksjoner

En oversikt over de siste hendelsene rapportert i Vest politidistrikt, inkludert branner, trafikkontroller, redningsaksjoner og kulturelle utmerkelser.

En rekke hendelser har blitt rapportert i Vest politidistrikt den siste tiden. Et vitne observerte en person som forlot en adresse i Breiviken, Sandviken, med en vibratorplate, også kjent som en hoppetusse, i en trillebår.

Politiet undersøkte saken, men har avsluttet etterforskningen uten å konkludere med et tyveri. Parkeringsanlegget U2, som ble rammet av en bilbrann, vil forbli stengt inntil videre. Bergens Parkering AS vil ikke kreve parkeringsavgift for biler som ble stående igjen i anlegget, og arbeider med å fjerne kjøretøyene. UP gjennomførte trafikkontroller i Halbrendslia, Førde, og utstedte ni forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.

I tillegg ble 29 førere ilagt forelegg for fartsovertredelser, hvor den høyeste hastigheten ble målt til 103 km/t. En MC-fører mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 141 km/t i Lyshorntunnelen på E39. Politiet stoppet også en bilfører i Indre Arna som ble mistenkt for å kjøre i påvirket tilstand, og dette ble bekreftet. Det ble også meldt om lyd av gass som sivet ut fra en tank, noe brannvesenet undersøker nærmere.

Bybanetrafikken ble midlertidig stanset mellom Birkelandsskiftet og Flesland på grunn av nærhet til en hendelse. Bileiere med parkerte biler på U2 oppfordres til å kontakte sitt forsikringsselskap for å avklare behovet for bilberging og kontroll før kjøring. En bilbrann ble meldt i et parkeringsanlegg under bakkenivå, og brannvesenet rykket ut med både store og små kjøretøy. Samtidig rykket nødetatene ut til Skansemyren etter melding om brann i terrenget.

Kystvakten reddet en person fra sjøen ved Kristiansholm i Sandviken, og vedkommende skal være i god form. Politiet etterforsker også en slåsskamp på Minde, hvor én person ble funnet på stedet. Bergen Filharmoniske Orkester ble tildelt Christieprisen 2026 for sitt bidrag til Bergens kulturliv. En BT-leser sendte inn et bilde av et lysfenomen over Sotra, som meteorologer forklarer kan være en bisol, et optisk fenomen som krever spesielle værforhold.

Til slutt ble en mann meldt savnet etter at bobilen hans forsvant





