Varierte hendelser i Vest: Branner, pågripelser og redningsaksjoner

En oversikt over flere hendelser politiet og brannvesenet har håndtert i Vestland fylke, inkludert branner, pågripelser, redningsaksjoner og andre hendelser.

Politiet og brannvesenet er involvert i en rekke hendelser over hele Vestlandet . I Arna ble det meldt om brann i terrenget, trolig forårsaket av en vinkelsliper, men brannen er nå slukket.

Samtidig er det utstedt gult farevarsel for gress-, lyng- og skogbrannfare frem til søndag morgen. En ung mann ble tatt i høy hastighet i en 60-sone i Bergen sør og mistet førerkortet. Riksantikvaren søker om droneforbud over flere stavkirker på grunn av økende droneflyging og tidligere uhell. I Øygarden kommune ble det natt til lørdag meldt om brann i en enebolig, hvor to personer er pågrepet og siktet for ildspåsettelse.

Politiet rykket også ut til Wesselstuen etter melding om to personer som hadde tatt seg inn, hvor en kvinne i 30-årene ble bortvist. Et nødvarsel ble sendt ut i forbindelse med en skogbrann på Fitjar, som også påvirket basestasjoner. I Flåm ble en beruset mann håndtert av politiet etter å ha skapt uro på Fretheim hotell.

I tillegg ble et redningshelikopter satt inn for å hjelpe to utenlandske turister i 20-årene som hadde havnet i vanskelig terreng og en av dem hadde skadet foten. Videre ble politi og brannvesen tilkalt til Kjellersmauet for å vurdere en ustabil skorstein, men brannvesenet konkluderte med at det ikke var umiddelbar fare. En brann i Bergen kulturskole ble raskt slukket, og en sparkesykkel tok fyr på en terrasse i Fyllingsdalen.

En større skogbrann på Fitjar spredte seg sakte, men truet ikke bebyggelse. Politiet ber om varetektsfengsling av tre personer i fire uker, mistenkt for tvangsekteskap og barneekteskap. Til slutt ble et kjøretøy observert kjørende feil vei i en enveiskjørt gate i Bergen sentrum natt til søndag





