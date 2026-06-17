Varm tid på Østlandet, kølig og vått i vest - Værvarsel for uken

En lavtrykk sør for Island fører til kjøligere vær med regn i vestlige strøk, mens varme luftmasser gir høyere temperaturer på Østlandet og i Sverige. Trøndelag og Nordvestlandet får litt regn, mens Nord-Norge blir kjøligere etter en varm start.

En lavtrykk sør for Island beveger seg østover i løpet av denne uken, noe som fører til en kjøligere vær type med vestavind og regn i vestlige strøk.

På den andre siden av langfjellene og østover mot Østlandet og Sverige er forholdene motsatt. Her nærmer seg varmere luftmasser, som vil gjøre seg mest gjeldende torsdag og enda mer fredag. Det er godt mulig at temperaturen i Oslo vil overstige 25 grader torsdag, og fredag kan enkelte steder i Sverige få nesten 30 grader. Som vist på bildet forventes det 25 grader og sol i Oslo og muligens andre steder på Østlandet torsdag ettermiddag.

Østlandet og deler av Midt-Norge vil få behagelige varmegrader torsdag. I det nordlige Norge er det imidlertid et annet bilde; Tromsø forventes å ha pent vær med sol og 14 grader torsdag ettermiddag. Nord-Norge har hatt en svært varm start på juni, med lokale avvik på lite over 6 grader over normalen i Troms og Finnmark. Men de kommende dagene blir det kjøligere i Nord-Norge.

På Vestlandet, som kunne nyte sol og behagelige temperaturer tirsdag, skifter værbildet. Onsdag ettermiddag trekker en front inn over Sør-Norge og tar med seg regn nordøstover. Det forventes lave tåkeskyer og tykk havtåke langs kysten sør på Vestlandet og inn i fjordene. Med hjelp fra sørøstlig vind vil skyene gradvis forsvinne torsdag, men værforholdene vil fortsatt være grå og våte.

Trøndelag og Nordvestlandet slipper lettere unna og får kun litt regn torsdag. Ifølge Yrs prognose er det deler av Vestlandet, inkludert Bergen, som får det dårligste vær torsdag





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