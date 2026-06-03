Dagbladets reportasje fra Drangedal viser sommerlige temperaturer, mens meteorologene varsler skiftende vær med nedbør på Østlandet. I USA høringsKommer utenriksminister Marco Rubio med utsagn om Grønland og kollektivt forsvar, og hevder at det er lettere å forsvare noe man eier. Nord-Norge får varm overraskelse, mens Finnmark har skogbrannfare.

I Drangedal i Telemark ble det målt 26 grader torsdag, og også i Trøndelag var varmen tilstede med flere steder over 20 grader tirsdag. Forventningen er at varmen vil holde seg også onsdag i Trøndelag , og flere vestlendinger kan få sin første sommerdag med temperaturer over 20 grader, for eksempel i Bergen.

Men meteorologene understreker at det ikke blir strålende sommervær; himmelen vil være skiftende med skyer og nedbør, spesielt i Sør- og Østlandet der temperaturene også vil være rundt 20 grader. I Oslo vil nedbør dominere de kommende dagene, og det er ikke på tide med ordentlig sommervarme og knallsol. Fremover vil værforholdene være skiftende med temperaturer under 20 grader i Oslo-området. Nord-Norge får imidlertid en varm overraskelse til helga.

For tiden finnes kun ett farevarsel, og den tørre og varme vinteren har ført til skogbrannfare i deler av Finnmark. I en kongresshøring i Washington ble USAs utenriksminister Marco Rubio spurt om Grønland, som er en del av Danmark. Representant Sarah McBride spurte om amerikanske samtaler med Grønland og Danmark, og Rubio svarte at de er på et positivt sted i forhandlingene om bruken av Grønland til kollektivt forsvar.

Han understreket at president Donald Trumps holdning er at det er mye lettere å forsvare et sted når man har fullstendig kontroll over det, og at Grønland er avgjørende for missilforsvaret. Rubio uttalte seg enig med presidentens syn på eierskap og forsvar. Tidligere i år hadde en kongressdelegasjon besøkt Grønland for å vise støtte til Danmark og Grønland. Den amerikanske presidenten Donald Trump har tidligere uttalt at han muligens kan stille som statsminister i Israel.

Dette temaet har fått oppmerksomhet i sammenheng med Rubios utsagn om eierskap og forsvar. Mens store deler av Norge får varme temperaturer, men med skyer og regn, er det Nord-Norge som skal få en spesiell varm periode til helgen. Skogbrannfaren i Finnmark på grunn av tørke er en aktuell utfordring, og været i Oslo-forholdene vil forbli overvurdert av mange på jakt etter sommeren





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vær Temperatur Norge Telemark Drangedal Trøndelag Skogbrannfare Finnmark Marco Rubio Grønland Danmark Donald Trump NATO Missilforsvar Klima

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KI viser deg hvor god du egentlig erBrukt riktig øker kunstig intelligens tempoet i utvikling. Den avslører også alt du har feid under teppet.

Read more »

Rubio avviser at forhandlingene med Iran er bruttUSAs utenriksminister Marco Rubio sier at det fortsatt pågår forhandlinger med Iran, noe som avvises fra iransk side.

Read more »

Mann begjærer seg løslatt i drapssaken på GrønlandEn av de tre mennene som er siktet for drapet på en kvinne i 30-årene på Grønland i Oslo, begjærer seg løslatt. Han møter i Oslo tingrett onsdag.

Read more »

Rubio: Grønland er en del av DanmarkDiskusjonene mellom Grønland, Danmark og USA er på et positivt sted, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.

Read more »