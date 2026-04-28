Varmebølge i Sør-Norge og snøbygger i Nord-Norge denne uken

Meteorologisk institutt forventer varmebølge i Sør-Norge med temperaturer opp mot 25 grader, mens Nord-Norge forventes å oppleve snøbygger og våtere vær. Gult farevarsel for gress- og lyngbrann er sendt ut i deler av Vestlandet, Rogaland og Østlandet.

Den siste uken har startet med lavere temperaturer, men meteorologene forventer en betydelig stigning i temperaturen i de kommende dagene. Vakthavende meteorolog Siri Wiberg ved Meteorologi sk institutt opplyser til NTB at det forventes temperaturer mellom 20 og 25 grader i deler av Sør-Norge torsdag og fredag.

Spesielt i indre strøk av Telemark og Buskerud kan temperaturen stige opp mot 25 grader. Dette er i linje med temperaturen i deler av Spania, hvor det også er meldt jevne temperaturer mellom 20 og 24 grader. Torsdag forventes det 24 grader i Malaga og 20 grader i Marbella. Det ser dermed ut til at Norge kan oppleve like fint vær som i Spania i de kommende dagene.

I deler av Vestlandet, Rogaland og Østlandet er det sendt ut gult farevarsel for gress- og lyngbrann. Dette betyr at det er viktig å være forsiktig med bruk av åpen ild, både i hagen og i naturen. Farevarslet gjelder inntil det kommer tilstrekkelig nedbør, ifølge Yr. I Nord-Norge forventes det en endring i vindretningen fra nordvestlig til sørlig, noe som vil føre til mildere og våtere vær først i Nordland, deretter i Troms og Finnmark.

Dette vil sannsynligvis ikke være den beste langhelgen for de som bor i Nord-Norge, ifølge meteorologen. Lokalt kan det komme 10 til 20 centimeter snø i Nordland, Troms og Finnmark. Politiet advarte mandag de som har skiftet til sommerdekk om å la bilen stå, da kaldluft fra Arktis fører til snøbygger i Nordland og Troms og Finnmark. Det er viktig å være forberedt på uventede værforhold og ta nødvendige forholdsregler for å unngå ulykker på veiene





