Varmeste april noensinne i Nord-Norge

Nye målinger fra Meteorologisk institutt viser at april måned var den varmeste som er målt i Nord-Norge. For hele landet var det den nest varmeste aprilmåneden noensinne. Rekordene kommer etter en rekordvarm mars.

April måned har satt nye varmerekorder i Norge, spesielt i Nord-Norge hvor det ble målt den varmeste aprilmåneden siden målingene startet i 1901. Tall fra Meteorologisk institutt viser et avvik på 2,6 grader over normalen, og slår dermed den tidligere rekorden fra 1937 med 2,5 grader.

For hele landet sett under ett, var april den nest varmeste som er registrert, delt andreplass med april 2019. Denne rekorden kommer i kjølvannet av en allerede rekordvarm marsmåned, og understreker den raske klimaendringen som pågår. Den høye temperaturen er ikke bare et isolert fenomen, men en del av en global trend som krever umiddelbare tiltak for å redusere klimagassutslippene. Konsekvensene av klimaendringene er mangefasetterte og kan påvirke alt fra jordbruk og beredskap til naturmangfold og samfunnssikkerhet.

Det er derfor avgjørende at både Norge og resten av verden tar ansvar og implementerer effektive klimatiltak. Totalt ble det registrert hele 49 rekorder for høy månedstemperatur og 35 rekorder for maksimumstemperatur på målestasjoner over hele landet. Kongsberg stakk av med den høyeste temperaturen, med imponerende 26,5 grader den 30. april, noe som utgjør en ny fylkesrekord for Buskerud og den tredje høyeste temperaturen som er målt i Norge i april noensinne.

Andre stasjoner som registrerte betydelige avvik fra normalen inkluderer Sunndalsøra III med 8,6 grader (2,0 grader over normalen) og Valldal – Muri med 8,4 grader (1,9 grader over normalen). Jan Mayen opplevde også en rekordvarm april, med en gjennomsnittstemperatur på 0,9 grader, 3 grader over normalen. Dette er bemerkelsesverdig fordi Jan Mayen allerede satte en rekord for høy månedstemperatur i mars, noe som er svært uvanlig for en værstasjon med over 100 års måledata.

Klimaforsker Jostein Mamen fremhever at dette er en klar indikasjon på hvor raskt den menneskeskapte globale oppvarmingen skrider frem. I tillegg til de høye temperaturene, viser målingene også en bekymringsfull utvikling i Arktis. Sjøisens utbredelse ble målt til 13,64 millioner kvadratkilometer, noe som er den nest laveste utbredelsen for april som er registrert siden satellittmålingene startet i 1978. Dette indikerer en dramatisk reduksjon i sjøisen, som har store konsekvenser for det arktiske økosystemet og klimaet globalt.

Nedbørsmengdene i Norge varierte betydelig i løpet av april. Sørlandet og Østlandet opplevde usedvanlig mye nedbør, mens deler av Finnmark var preget av ekstrem tørke. Samlet sett var nedbørsmengden 15 prosent lavere enn normalt, og store deler av landet hadde mindre snø enn forventet. Ved utgangen av april var det kun noen fjellområder i Sør-Norge og deler av Nord-Norge og Finnmark som hadde mer snø enn vanlig.

Denne utviklingen kan få konsekvenser for vannforsyningen og energiproduksjonen i de kommende månedene, og understreker behovet for å tilpasse seg et endret klima





