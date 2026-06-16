Vedum vil prioritere inntektsskattkutt foran formuesskattekutt

Senterpartilederen understreker at arbeidskraftmangel er den største utfordringen, og vil gi skattelette til vanlige folk.

I neste uke skal skattekommisjonen legge frem sin innstilling, og debatten om skattenivået i Norge er i full gang. Finansminister i regjeringen Solberg, Trygve Slagsvold Vedum , deler Senterpartiets viktigste posisjon i forkant av forliket.

Han peker på at den største utfordringen Norge står overfor er å få nok folk i jobb. For å løse dette må et eventuelt skatteforlik ta utgangspunkt i å stimulere til økt arbeidsdeltakelse. Vedum viser til at flere distriktskommuner har et kritisk lavt antall sysselsatte per innbygger, spesielt i Finnmark, Nordland og deler av Innlandet. Han understreker at Norge i 2060 vil trenge 180 000 flere helse- og omsorgsarbeidere på grunn av en aldrende befolkning.

Derfor mener han at skattepolitikken må rettes mot å gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Vedum fremhever at Senterpartiet allerede har kuttet inntektsskatten med 11 milliarder kroner i løpet av de tre årene han var finansminister. Han ønsker minst like store kutt fremover, og spesielt rettet mot personer med lave og vanlige inntekter. Et konkret grep kan være å redusere trygdeavgiften på arbeidsinntekt.

Han illustrerer med et eksempel: Solide skattekutt kan få eldre arbeidstakere til å stå lenger i jobb. Samtidig er han tydelig på at han ikke ønsker å fjerne formuesskatten i et forlik. Han mener satsene er for høye, men viktigere enn å kutte formuesskatten er å redusere inntektsskatten. Å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, som aksjer, vil ifølge Vedum føre til at de rikeste kan organisere seg som nullskatteytere gjennom ordninger som fritaksmetoden og skjermingsfradraget.

Det vil være urettferdig overfor en sykepleier som betaler mye skatt. Videre argumenterer Vedum for at det er bedre å kutte inntektsskatten for alle enn å bruke stadig mer oljepenger på offentlige reformer. Han understreker at statens grunnleggende tjenester som sykehus, skole, politi og forsvar må prioriteres, men at det ikke hjelper med gode ordninger hvis det ikke finnes nok arbeidskraft til å utføre jobbene.

Han avviser at økt oljepengebruk er løsningen; tvert imot er mangel på folk den største utfordringen. Vedum mener at en effektivisering av offentlig sektor er nødvendig, og at det er lettere å justere skattene senere enn å reversere statlige reformer. Samtidig er han åpen for å redusere formuesskatten noe, men ikke fjerne den helt. Han frykter at en full fjerning vil skape et skattesystem hvor de rikeste slipper unna, noe som undergraver fellesskapets finansiering





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