Vegard Harm selger sin Stokke-bolig og kjøper hyttetomt i Sandefjord

Programleder og VGTV-profil Vegard Harm har kjøpt seg en hyttetomt i Sandefjord og planlegger å bygge seg et nytt hjem, 'Vegards Villa'. I mai i år la han ut sin Stokke-bolig til salg med en prisantydning på 5.190.000 kroner, men prisen er nå redusert til 4.990.000 kroner for å tiltrekke seg kjøpere. Dermed ligger det an til et økonomisk tap når meglerutgifter medregnes.

I april 2025 kjøpte programleder og VGTV-profil Vegard Harm en hyttetomt i Sandefjord med planer om å bygge det han omtaler som ' Vegards Villa '. I mai i år la han ut sitt nåværende hjem, en tomannsbolig i Stokke , ut for salg med en prisantydning på 5.190.000 kroner.

Prisen er nå redusert til 4.990.000 kroner for å tiltrekke seg kjøpere. Dermed ligger det an til et økonomisk tap når meglerutgifter medregnes. Boligen er beskrevet som en 'moderne og attraktiv tomannsbolig' med carport, hage og stor solrik terrasse. Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med Vegard Harm for en kommentar til boligsalget, men har foreløpig ikke fått svar





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Vegard Harm Bolig Stokke Sandefjord Hyttetomt Vegards Villa

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