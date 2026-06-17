I Sogn og på Hadeland kan veiene ikke bære de tunge elbussene, noe som utsetter planene om full elektrifisering. Fylkesradet i Akershus sierqvisttrenger mer tid og penger til vei oppgradering, mens opposisjonen krediterer for modes. Skyss'inrapport viser at elektrifisering fortsetter i andre regioner med Sunnhordland på 80 prosent.

I Sogn og på Hadeland er det problemer med veiene som ikke tåler de tunge elbussene, ifølge NRKs rapport. Dette fører til at kollektivselskapene Skyss og Ruter ikke kan innføre elbusser fullt ut i disse områdene.

På Hadeland i Akershus er 40 prosent av veiene uegnet for tunge elbusser. Planen var å erstatte dieselbusser med elbusser fra 2028, men dette er nå utsatt til 2031. Fylkesråd for samferdsel i Akershus, Håkon Snortheim (H), forteller til NRK at fylket trenger mer tid for å oppgradere veiene. I det reviderte budsjettet er det satt av 150 millioner kroner til ekstra veivedlikehold.

SVsTuva Todnem Lund kritiserer utsettelsen og mener fylkesrådet ikke følger opp vedtaket om utslippsfrie busser tilstrekkelig. I en pressemelding fra Skyss ble det den 9. april 2025 annonsert at rundt 60 prosent av bussdriften i Sunnfjord og Sunnhordland blir elektrisk, med oppstart sommeren 2026. I Sunnhordland er andelen rundt 80 prosent. Denne situasjonen viser utfordringen med å modernisere kollektivtransporten i的山nedenståendeDistrikter med eldre veistandarder.

Behovet for investeringer i veienes bærekraft er avgjørende for å kunne innføre elbusser. Samtidig er det viktig å sikre at utslippsmålene nås uten å gjøre kompromisser på sikkerhet. Diskusjonen om finansiering og tidsrammer vil fortsatt være en viktig del av den kollektive transports转型en i Norge





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