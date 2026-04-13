Veksling i Været: Sol og Regn i Sør-Norge, Vinterlige Forhold på Fjellet

Denne uken byr på et variert vær over hele Norge. Nord-Norge og Midt-Norge kan vente seg sol og varme, mens Sør-Norge får vekslende vær med både sol og regn. Reisende over fjellet bør være forberedt på vinterlige forhold, spesielt på tirsdag. Værmeldingen inkluderer detaljer om nedbør, temperaturer og solforhold i ulike regioner.

Sør-Norge vil oppleve et vekslende vær denne uken, med både sol og regn, mens Østlandet kan vente seg perioder med sol, men med varierende skydekke. Reisende over fjellet bør vær e ekstra forsiktige, spesielt på tirsdag, da vinterlige forhold er å forvente.

I motsetning til dette, har våren virkelig slått til for fullt i Nord-Norge, noe som gleder mange. Statsmeteorolog Terje Alsvik Walløe melder om en fortsatt vårlig stemning, med sol og fint vær som dominerer de neste dagene, selv om det kan komme skyer innimellom. Våren i Nord-Norge har kommet like langt som på Sørlandet, noe som er svært uvanlig tidlig.

Midt-Norge kan også glede seg over mye sol og milde temperaturer denne uken, perfekt for å finne frem solbrillene og nyte solen. Vestlandet, spesielt sør for Stad, vil også få relativt mye sol, selv om værmeldingen her er mer i tråd med det normale for april. Sunnmøre kan imidlertid vente seg noe nedbør, spesielt på torsdag.

Sørlandet ser ut til å få den dårligste starten på uken, med kjølige temperaturer og snø i indre deler av Agder de siste dagene. Tirsdag blir spesielt våt i Agder, som ventes å bli det våteste området i landet. Telemark vil også oppleve en del regn samme dag. Østlandet vil få noe regn, men ikke like mye som Agder, og utover uken ser det ut til å bli perioder med sol, selv om skydekket vil variere. Det betyr at det ikke blir sol hele tiden, men nedbøren vil være begrenset.

Walløe påpeker at selv om våren har ankommet store deler av landet, er det viktig å være forberedt.

Walløe kommer med en viktig advarsel: De som planlegger å kjøre over fjellet på tirsdag, må være forberedt på vinterlige forhold. I Sør-Norge er det ventet både kuldegrader, snø og vind, så det er viktig å tenke på at det fortsatt er vinterlige forhold der oppe. Været kan variere mye fra landsdel til landsdel, og det er viktig å sjekke værmeldingen nøye før man legger ut på reise. Mens Nord-Norge og Midt-Norge kan glede seg over en forsmak på sommeren, må Sør-Norge og fjelloverganger forberede seg på en mer vinterlig opplevelse. Denne værmeldingen illustrerer kompleksiteten i det norske klimaet, og viser at selv om våren er på vei, kan vinteren fortsatt gjøre seg gjeldende noen steder.





