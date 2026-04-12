Vekst er ikke problemet - Men mangel på struktur kan velte selskapet

En analyse av vekstselskaper viser at utfordringene ofte ligger i mangel på intern struktur og disiplin, snarere enn markedets forhold.

Dette innlegget representerer skribentens egne synspunkter. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no. Det er en vanlig forklaring på hvorfor selskaper strever i dagens marked: Kostnadene stiger, etterspørselen avtar, og marginene presses. Men dette er bare halve sannheten. I min erfaring med vekstselskaper, observerer jeg et annet mønster. Dette mønsteret begynner ofte lenge før likviditeten forsvinner helt. Og problemet ligger ikke alltid i markedet.

Problemet oppstår ofte internt når selskaper vokser. Mange selskaper overvurderer nemlig vekstpotensialet og undervurderer kompleksiteten som følger med. Når etterspørselen er høy, blir beslutninger tatt raskt. Man ansetter flere ansatte, kjøper inn mer varer, utvider produktsortimentet og binder opp kapital i forventning om fortsatt vekst. I øyeblikket virker dette både rasjonelt og forståelig. Utfordringen melder seg når veksten uteblir eller ikke innfrir forventningene. Vekst er ikke et problem i seg selv, men kan likevel bli den utløsende faktoren som får selskapet til å kollapse, skriver Mikkel Sibe. Foto: Privat\Disse problemene er ikke nødvendigvis dramatiske enkeltfeil. Tvert imot, det er ofte summen av mange små beslutninger, hver for seg tilsynelatende fornuftige, som til sammen skaper en operasjonell ubalanse. Jeg har sett selskaper med attraktive produkter og tydelig etterspørsel som likevel ikke lykkes fordi de ikke klarer å konvertere aktivitet til lønnsom drift. Mange selskaper opplever følgende: En gjennomgående trend er at organisasjonen eller bedriften vokser raskere enn evnen til å kontrollere og styre den. Ledelsen blir sittende fast i detaljert operativ drift, beslutningsprosessene tar lengre tid, og prioriteringene blir mer reaktive enn strategiske. Samtidig fortsetter kostnadsbasen å vokse. På et tidspunkt blir dette tydelig i regnskapet. Men da har den negative utviklingen ofte pågått over en lengre periode. \Et annet kjennetegn er at åpenbare tiltak ikke nødvendigvis løser problemene. Man justerer prisene, lanserer nye produkter eller tester ut nye konsepter. Men uten kontroll på kostnadsstrukturen og en effektiv implementering, er effekten ofte begrenset. Dermed forblir den underliggende utfordringen den samme: For mange aktiviteter, for lite fokus og en struktur som ikke støtter veksten. De mest robuste selskapene er ikke nødvendigvis de som vokser raskest, men de som klarer å tilpasse organisasjonen og driften i takt med veksten. For vekst i seg selv er ikke problemet. Men uten en klar struktur, disiplin og gjennomføringsevne, kan veksten bli den faktoren som til slutt ødelegger selskapet.





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Liverpools kjempekjøp tilbake etter skade - men tapte i ParisLiverpools stjernespiller er tilbake fra skade, men laget tapte mot PSG. Manager Slot håper spissen raskt finner formen. Flere nøkkelspillere er ute med skader før kampen mot Fulham.

Read more »

Isak tilbake for Liverpool, men bekymringene fortsetterLiverpools stjernespiller Isak er tilbake fra skade, men laget sliter fortsatt med å score mål. Tapet mot PSG og skader på flere nøkkelspillere skaper bekymringer for trener Slot før kampen mot Fulham.

Read more »

Barcelona vil ikke selge, men 100 millioner euro får regjerende La Liga mester til å tenkeDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Spår Videre Vekst i Leiepriser: Sterkeste Økning Siden 2013Eiendom Norge rapporterer om kraftig vekst i leieprisene i de fire største byene i første kvartal 2026, med den sterkeste økningen siden målingene startet i 2013. Bergen opplevde størst vekst, mens en 33-åring har kjøpt store eiendommer for utleie. Direktør Henning Lauridsen peker på politiske faktorer som årsak til prisveksten.

Read more »

Andreas Velle takker av som FpU-leder: Feirer vekst og kritiserer regjeringenFpU-leder Andreas Velle brukte sin avskjedstale til å feire ungdomspartiets vekst og kritisere regjeringens økonomiske politikk. Han annonserte samtidig sitt kandidatur til FrPs sentralstyre.

Read more »

Kjernekraftutvalgets rapport: Usikkerhet rundt finansiering og vekst i kraftforbrukKjernekraftutvalgets rapport utforsker mulighetene for kjernekraft i Norge, spesielt med tanke på små modulære reaktorer. Rapporten peker på usikkerhet rundt finansiering, kostnadsreduksjoner og den fremtidige veksten i kraftforbruket drevet av blant annet datasentre og kunstig intelligens. Spørsmålet om statlig subsidiering er sentralt.

Read more »