Vekstfellen: Hvorfor selskaper sliter med å vokse

En analyse av utfordringene vekstselskaper står overfor, og hvorfor intern struktur og gjennomføringsevne ofte er avgjørende for suksess, mer enn markedet alene.

Dette innlegget representerer skribentens egne meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no. Det er en vanlig forklaring på hvorfor selskaper sliter i dagens marked: økende kostnader, fallende etterspørsel og pressede marginer. Men dette er bare halve sannheten. I min erfaring med vekstselskaper, ser jeg et annet mønster som ofte begynner lenge før likviditeten blir et problem. Utfordringen er ikke alltid markedet i seg selv, men heller det som skjer internt i selskapet når det vokser.

Mange selskaper overvurderer vekstpotensialet og undervurderer kompleksiteten som følger med. I perioder med høy etterspørsel tas beslutninger raskt: flere ansatte ansettes, mer varer kjøpes inn, tilbudet utvides og kapital bindes i forventning om videre vekst. I øyeblikket kan dette virke både rasjonelt og forståelig. Men problemet oppstår når veksten uteblir eller ikke materialiserer seg som forventet. Vekst er ikke i seg selv et problem, men det kan bli det som til slutt feller selskapet, skriver Mikkel Sibe.\Disse problemene er ikke nødvendigvis dramatiske feiltrinn. Tvert imot, det er ofte summen av mange små beslutninger som hver for seg virker fornuftige, men som samlet sett skaper en operasjonell ubalanse. Jeg har sett selskaper med gode produkter og tydelig etterspørsel, som likevel ikke klarer å lykkes fordi de ikke klarer å konvertere aktivitet til lønnsom drift. Et gjennomgående trekk er at organisasjonen eller bedriften vokser raskere enn evnen til å styre den. Ledelsen blir sittende tett på den daglige driften, beslutningsprosesser tar lengre tid, og prioriteringer blir mer reaktive enn strategiske. Samtidig fortsetter kostnadsbasen å øke. På et tidspunkt blir dette synlig i regnskapet, men da har utviklingen ofte pågått over lengre tid. Andre kjennetegn er at åpenbare tiltak, som for eksempel prisjusteringer, lansering av nye produkter eller testing av nye konsepter, ikke nødvendigvis løser problemet. Uten kontroll over kostnadsstruktur og gjennomføringsevne, vil slike tiltak ofte ha begrenset effekt. Den underliggende utfordringen forblir den samme: for mange aktiviteter, for lite fokus og en struktur som ikke støtter veksten.\De mest robuste selskapene er ikke nødvendigvis de som vokser raskest, men de som klarer å tilpasse organisasjonen eller bedriften i takt med veksten. Det er viktig å huske at vekst i seg selv ikke er problemet. Men uten struktur, disiplin og sterk gjennomføringsevne kan vekst bli det som til slutt velter selskapet. Å sikre bærekraftig vekst krever en helhetlig tilnærming. Det er kritisk å ha en tydelig strategi som støttes av en robust organisasjonsstruktur. Ledelsen må fokusere på å utvikle effektive beslutningsprosesser og sikre at prioriteringer er i tråd med langsiktige mål. Samtidig er det essensielt å ha kontroll over kostnadsstrukturen, og å sikre at alle aktiviteter bidrar til lønnsomhet. Kontinuerlig overvåking av nøkkelindikatorer og en evne til raskt å justere strategien basert på markedsforhold er også viktig. For å lykkes, må selskaper forstå at vekst er en maraton, ikke en sprint, og at bærekraftig vekst krever både evne til å utnytte muligheter og evne til å håndtere utfordringer som uunngåelig vil oppstå underveis. Det er også essensielt å ha en kultur som fremmer læring, innovasjon og kontinuerlig forbedring. Dette sikrer at selskapet er godt rustet til å møte fremtidige utfordringer og sikre langsiktig suksess.





