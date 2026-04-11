Velle takker av som FpU-leder med kritikk av regjeringen og klar melding om fremtiden

FpU-leder Velle brukte sin avskjedstale til å oppsummere partiets vekst og kritisere regjeringen. Han varsler samtidig kandidatur til FrPs sentralstyre. Lars Mikael Barstad Løvold er innstilt som ny leder.

Det erklærte han lørdag formiddag fra talerstolen under landsmøte t for partiets ungdomsorganisasjon, som avholdes denne helgen på Quality Hotel på Økern. Velle takket for seg som FpU-leder – og brukte sin siste tale til både å oppsummere en periode med kraftig vekst for partiet og rette skarp kritikk mot regjeringen. I talen trakk Velle frem hvordan FpU har gått fra 8,1 prosent i skolevalget i 2019 til 26 prosent i 2025, og dermed blitt landets største ungdomsparti.

– Vi ble ikke bare størst, vi gjorde vårt beste skolevalg noensinne, sa Velle entusiastisk i talen. Samtidig brukte den avtroppende lederen store deler av talen på å angripe Arbeiderparti-regjeringen. – Absolutt alt har blitt dyrere på Støres og Stoltenbergs vakt. Velle viste til økte priser, høye skatter og et vanskelig boligmarked for unge, og mente politikken gjør det vanskeligere for folk flest å få hverdagen til å gå opp. Han løftet også frem klassiske FrP-saker som lavere skatter, mer bruk av private helsetjenester, styrket eldreomsorg og økt satsing på politi og forsvar. Velles engasjement for FpU og FrP har vært tydelig gjennom hele hans periode som leder. Han har ikke bare fokusert på å fremme ungdomspartiets interesser, men også på å forsvare partiets verdier og ideologi. Dette har inkludert sterke uttalelser i debatter og engasjement i forskjellige politiske spørsmål. Velles tid som leder har vært preget av en betydelig vekst for FpU. Han har vært en aktiv pådriver for å rekruttere nye medlemmer og å engasjere ungdom i politikk. Under hans ledelse har FpU blitt en viktig stemme i samfunnsdebatten, og har klart å sette dagsorden i flere viktige spørsmål. Hans fokus på å synliggjøre ungdommens interesser har bidratt til å styrke partiets posisjon i norsk politikk. Selv om han nå gir seg som FpU-leder, er han ikke ferdig i politikken. Mot slutten av talen varslet Velle at han vil stille til valg som medlem av FrPs sentralstyre på partiets landsmøte i mai. Dette viser hans fortsatte engasjement for partiet og hans ønske om å fortsette å påvirke politikkens retning. Hans beslutning om å stille til sentralstyret er et tegn på hans lojalitet og dedikasjon til FrP. Hans bidrag vil være verdifullt for partiet i fremtiden, og hans erfaring fra FpU vil være en viktig ressurs. Til VG sier Velle at avgangen skjer med blandede følelser: – Det er et tungt ansvar som det skal bli deilig å slippe. Samtidig har FpU betydd enormt mye for meg – jeg har vært medlem siden jeg var 16 år, og partiet har preget livet mitt i disse ni årene. Her kan du se hele talen til Velle. Velles avgang markerer slutten på en æra for FpU. Hans lederskap har vært avgjørende for partiets suksess, og hans avtrykk vil bli husket. Hans evne til å motivere og inspirere unge mennesker har vært en viktig faktor i partiets vekst. Han vil bli husket som en dyktig leder og en viktig stemme for ungdom i norsk politikk. Hans avgang vil gi en mulighet for nye ledere til å ta over og fortsette å utvikle FpUs politikk. Fremtiden for FpU ser lys ut, og det er takket være Velles innsats. Senere i dag skal et nytt sentralstyre velges. FpUs neste leder blir trolig Lars Mikael Barstad Løvold, som er enstemmig innstilt av valgkomiteen. De siste to årene har han vært 1. nestleder i sentralstyret. De øvrige innstilte kandidatene er





«Han lekte seg litt for mye»Egentlig var Alexander Sørloth en av landets beste på skøyteisen. Pappa Gøran og mamma Hildegunn vet hvor fotball-suksessen ble født.

Read more »

«Han lekte seg litt for mye»Egentlig var Alexander Sørloth en av landets beste på skøyteisen. Pappa Gøran og mamma Hildegunn vet hvor fotball-suksessen ble født.

Read more »

Rutte forsøkte å redde Nato: – Trump svekker alliansen når han snakker sånnNato er inne i et farlig farvann før toppmøtet i Ankara, mener eksperter.

Read more »

Filmet kolleger: Slik gjemte han kameraeneEn ansatt i Sopra Steria står tiltalt for å ha filmet kolleger i skjul på toalettet. Kameraene ble gjemt i såpedispensere.

Read more »

«Han lekte seg litt for mye»Egentlig var Alexander Sørloth en av landets beste på skøyteisen. Pappa Gøran og mamma Hildegunn vet hvor fotball-suksessen ble født.

Read more »

Er han god nok, er han norsk nokKommer med klar beskjed til Nikita Haikin:

Read more »