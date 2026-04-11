Velle takker for seg som FpU-leder – kritiserer regjeringen i avskjedstale

FpU-leder Andreas Velle holdt sin avskjedstale under partiets landsmøte, der han kritiserte Arbeiderparti-regjeringen samtidig som han feiret ungdomspartiets vekst. Lars Mikael Barstad Løvold forventes å ta over som ny leder.

Kortversjon. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Beskjeden kom under åpningen av FpUs landsmøte , som avholdes denne helgen på Quality Hotel Økern i Oslo. Velle fikk applaus fra salen da han gikk opp på talerstolen for å holde sin avskjedstale. Han oppsummerte en periode med sterk vekst for ungdomspartiet, samtidig som han rettet skarp kritikk mot regjeringen. Velles tale var preget av både stolthet over FpUs suksess og en klar politisk agenda.

Han fremhevet partiets vekst i skolevalg, der de gikk fra 8,1 prosent i 2019 til imponerende 26 prosent i 2025, og dermed etablerte seg som landets største ungdomsparti. Velle beskrev dette som partiets beste skolevalg noensinne, og uttrykte entusiasme over resultatene. Samtidig brukte han store deler av talen på å kritisere Arbeiderparti-regjeringen. Velle rettet kraftig kritikk mot regjeringen. Han fremhevet økte priser, høye skatter og et utfordrende boligmarked for unge, og mente regjeringens politikk gjorde det vanskeligere for folk flest å få hverdagen til å gå opp. Han trakk frem sentrale FrP-saker som lavere skatter, økt bruk av private helsetjenester, styrket eldreomsorg og økt satsing på politi og forsvar. Velles tale var en klar markering av hans politiske ståsted og en tydelig beskrivelse av hva FpU står for. Han tok opp flere viktige politiske spørsmål. Han presenterte FpUs standpunkt i forhold til skatter, helse, eldreomsorg, politi og forsvar. Han brukte sin avskjedstale til å forsvare FpUs politikk og å gi et signal om hvilke saker som er viktig for partiet. \Til tross for at han nå gir seg som FpU-leder, er Velle ikke ferdig i politikken. Mot slutten av talen varslet han at han vil stille til valg som medlem av FrPs sentralstyre på partiets landsmøte i mai. Dette viser hans engasjement for politikken og hans ønske om å fortsette å påvirke den politiske utviklingen. I et intervju med VG uttrykker Velle blandede følelser om avgangen. Han sier at det er et tungt ansvar som det skal bli deilig å slippe, men samtidig har FpU betydd enormt mye for ham. Han har vært medlem siden han var 16 år og partiet har preget livet hans i disse ni årene. Hans uttalelser reflekterer både lettelsen over å gi seg som leder, og takknemligheten for tiden han har tilbrakt i FpU. Velles avgang markerer et viktig skifte i FpU. Velles avgang som leder for FpU markerer slutten på en æra. Det åpner samtidig for en ny leder og en ny retning for ungdomspartiet. Den nye ledelsen vil ha en viktig oppgave med å videreføre FpUs arbeid og å forme partiets fremtid. Dagens landsmøte vil fokusere på å velge et nytt sentralstyre. \Senere på dagen skal det velges et nytt sentralstyre i FpU. Lars Mikael Barstad Løvold er innstilt som ny leder, etter å ha vært 1. nestleder de siste to årene. Han er enstemmig innstilt av valgkomiteen. De øvrige innstilte kandidatene er ikke nevnt i denne teksten. Valget av ny leder og sentralstyre vil være avgjørende for FpUs fremtidige kurs og retning. FpUs landsmøte er en viktig arena for å diskutere politikk, velge ledere og forme partiets profil. Det er her partiet legger grunnlaget for sin politiske aktivitet og strategi i årene som kommer. Valget av en ny leder og et nytt sentralstyre er et viktig steg i denne prosessen. Landmøtet bidrar til å forme ungdomspartiets politiske retning og gir medlemmene muligheten til å påvirke partiets fremtid





