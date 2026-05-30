Forsker sier at øvelser som presser hele organisasjonen, ikke bare IT-systemene, fungerer best. Norske kommuner er hjertet i mange av tjenestene vi bruker hver dag.

Skole, helse, snøbrøyting, grusspyling, barnehage, vann og eldreomsorg er noen eksempler. Samtidig melder halvparten av kommunene i Norge at de mangler kritisk kompetanse innen informasjonssikkerhet. En digital krise handler aldri bare om systemer som faller ned. Den handler om kultur, roller, ansvar, kommunikasjon og prioriteringer, sier forsker Guro Bråten Olsborg.

Forskerne intervjuet ansatte fra fire kommuner ett år etter at de hadde deltatt i en realistisk cyberøvelse ved Norwegian Cyber Range. De ville vite hva de satt igjen med over tid, ikke bare dagen etter. Kommunene forbedret rutinene sine ved å oppdage hva som manglet, og deretter justerte de planene. Arbeidsmåtene ble også endret, ansatte ble mer bevisste på hvem som har ansvar for hva.

Mange fikk en helt ny forståelse av hvordan deres egen jobb påvirker sikkerheten. I tillegg ble enkelte strukturer faktisk lagt om. To av kommunene innførte nye roller for å sikre bedre flyt mellom IT og kriseledelse. Et av de tydeligste funnene i studien er at kommunene fikk et mer realistisk bilde av hvilke systemer som faktisk er kritiske.

Flere ble overrasket. Fordi når de i en øvelse må avgjøre hvilke tjenester som skal skrus på først, blir prioriteringen tydelig. Er det skole, helse eller vann som er på toppen av lista? Det blir fort klart hvilke konsekvenser som oppstår for innbyggerne.

Det skaper bedre prioriteringer og mer treffsikre tiltak. Her trener kommunene på samhandling, kommunikasjon og harde prioriteringer, samtidig som de får kjenne tempoet i cyberhendelser. Studien peker på flere grunner til at denne typen øvelser skaper varig læring. Det realistiske presset gjør at deltakerne må handle i stedet for å diskutere seg frem til løsninger, og planlagte stopp underveis gir rom for refleksjon og justering idet situasjonen utvikler seg.

I tillegg tas deltakerne helt ut av hverdagen, noe som bidrar til sterkere og mer minneverdige læringsopplevelser. For kommune-Norge peker sosiotekniske øvelser ut en tydelig retning. De gir et mer realistisk bilde av hvordan en digital krise faktisk utspiller seg, ikke på papiret, men i praksis. Her trener kommunene på samhandling, kommunikasjon og harde prioriteringer, samtidig som de får kjenne tempoet i cyberhendelser som ofte varer i ukevis.

- Øvelsene gir ikke bare bedre prosedyrer, men et endret tankesett og en tydeligere forståelse av ansvar og organisering, sier Olsborg. Når trusselaktører kan slå en kommune tilbake til penn, papir og telefax over natten, slik Østre Toten erfarte, er det denne felles forståelsen som kan utgjøre forskjellen mellom kontroll og kaos





