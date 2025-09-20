Venezuela anklager USA for uerklært krig i Karibia, mens London-politi etterforsker HIV-smittedrap

Venezuela anklager USA for militære handlinger i Karibia og ber FN etterforske, samtidig som London-politiet etterforsker en sak der en mann er dømt for voldtekt og hensynsløs overføring av HIV ved bruk av datingapper.

Venezuela anklager USA for å føre en uerklært krig i Karibia , etter hendelser natt til lørdag. Utenriksminister Yvan Gil har oppfordret FNs sikkerhetsråd til å kreve en umiddelbar stans av USA s militære operasjoner i regionen, og hevder at handlingene utgjør en alvorlig trussel mot fred og stabilitet.

Gil uttrykte bekymring for rapporter om henrettelser av personer i Det karibiske hav, uten rettferdighet eller mulighet for forsvar, og pekte på en eskalerende militær tilstedeværelse som en kilde til bekymring. Han oppfordret FN til å iverksette en grundig etterforskning av de påståtte amerikanske angrepene, og understreket viktigheten av internasjonal respons for å sikre regionens suverenitet og befolkningens sikkerhet.\Samtidig i London, etterforsker politiet en svært bekymringsfull sak som involverer Jonathan Carl (42), som er dømt for voldtekt og hensynsløs overføring av HIV. Mannen skal ha brukt datingapper som Grindr og Scruff for å møte menn mellom 2019 og 2023, og politiet frykter at han kan ha smittet hundrevis av menn med viruset. Etterforskningen pågår for fullt, og politiet har kontaktet 82 menn, hvorav flere har testet positivt for HIV. Politiet jobber nå med å identifisere over 300 andre menn som kan ha vært i seksuell kontakt med Carl i samme periode. Carl ble arrestert i januar 2024 etter anmeldelser om voldtekt fra to menn, og lovbruddene skal ha skjedd i oktober 2022 og august 2023. Et av ofrene uttrykker følelser av maktesløshet og skyld, og forteller at han meldte seg til politiet for å forhindre at dette skulle skje med andre. Kriminalsjefinspektør Sarah Bishop i Londonpolitiet oppfordrer potensielle ofre til å melde seg for testing og støtte, og uttrykker stor bekymring for velferden til de som ennå ikke er identifisert. HIV-viruset svekker immunsystemet og kan føre til alvorlig sykdom, men med dagens behandling er leveutsiktene gode. Seksuell kontakt er den vanligste smittemåten, og politiet understreker viktigheten av å søke hjelp og informasjon hvis man mistenker smitte.\Saken understreker viktigheten av åpenhet og varsomhet i seksuelle relasjoner, samt betydningen av tidlig diagnose og behandling av HIV. Personer som er dømt for å ha overført HIV er forpliktet til å informere politiet om nye seksuelle partnere. Dette er en komplisert sak som krever både rettslig behandling og helhetlig støtte til ofrene. Politiet i London fortsetter sitt arbeid med å varsle og beskytte potensielle ofre, og understreker viktigheten av å søke hjelp og informasjon om man er bekymret for smitte. Fokus er på å gi rettferdighet til ofrene og forhindre ytterligere spredning av viruset. Samtidig følger man nøye med på utviklingen i Venezuela og de alvorlige anklagene mot USA, og understreker behovet for internasjonal dialog og løsninger for å opprettholde fred og stabilitet i Karibia





dagbladet / 🏆 2. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Venezuela USA Karibia HIV London

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Norsk raseri etter sjokknyhet om USA-stjerne: – Skikkelig usmakeligAmerikansk superstjerne får norske friidrettsutøvere til å se rødt.

Les mer »

Ny børsfest i TokyoJapanske aksjer fortsetter oppturen torsdag, og stiger til rekordnivåer etter gårsdagens rentekutt i USA.

Les mer »

Rakner USA nå?Trump splitter USA enda mer etter drapet på Charlie Kirk

Les mer »

Rakner USA nå?Trump splitter USA enda mer etter drapet på Charlie Kirk

Les mer »

Rakner USA nå?Trump splitter USA enda mer etter drapet på Charlie Kirk

Les mer »

Rakner USA nå?Trump splitter USA enda mer etter drapet på Charlie Kirk

Les mer »