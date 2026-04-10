Verdal trenger utvikling: BoByen og fremtiden for kommunen

Lederartikkelen argumenterer for at Verdal kommune bør støtte planene for BoByen, en ny bydel som inkluderer boliger, handel og tjenester. Avisen mener at kommunen ikke har råd til å si nei til slike ambisiøse utviklingsplaner, og kritiserer kommuneadministrasjonens negative holdning. Artikkelen fremhever viktigheten av moderne byutvikling og behovet for å satse utenfor sentrum for å sikre vekst og utvikling i Verdal.

Leder. Dette er en lederartikkel. Lederen uttrykker avisens syn på saken. Lokale aktører har presentert omfattende planer for BoByen i Verdal , en ny bydel med boliger, butikker, næringslokaler og helsetjenester like utenfor sentrum. Med en estimert investeringsramme på rundt to milliarder kroner over en periode på 10 til 20 år, kan dette bli et betydelig løft for lokalsamfunnet. Bak prosjektet står en solid, nordtrøndersk eierkonstellasjon med langsiktige perspektiver.

Utbyggingen alene kan generere hundrevis av nye arbeidsplasser. Spørsmålet lokalpolitikerne i Verdal nå må stille seg er om kommunen i det hele tatt har råd til å avslå et slikt initiativ. Likevel møtes planene med sterke advarsler fra kommuneadministrasjonen. De bekymrer seg for at etablering av detaljvarehandel med lett adkomst for bil og rimeligere lokaler vil føre til økonomiske vanskeligheter for butikkene i sentrum, og at sentrumsområdet kan bli utarmet. Administrasjonen setter det hele på spissen ved å beskrive prosjektet som et «være eller ikke være for Verdal sentrum», og mener ulempene ved å tillate handelen overgår fordelene. Fra vårt ståsted er det helt feil å møte slike ambisiøse planer med en så negativ innstilling, utelukkende med tanke på å beskytte næringslivet i sentrum. Som utbygger Carl Olav Severeide påpeker, bærer administrasjonens argumentasjon preg av en utdatert tankegang. Moderne byutvikling handler tvert imot om å bygge bydeler med et helhetlig tilbud av handel, boliger og tjenester samlet på kompakte områder. En by på Verdals størrelse må våge å satse utenfor selve bykjernen. Dagens restriktive regulering ser også ut til å motarbeide næringslivet i kommunen. Istedenfor at handelen utelukkende bevares i sentrum, ser vi at handelsstanden i dag opplever lekkasje av handel, ved at innbyggerne gjerne reiser til for eksempel Moan og Magneten for å handle. BoByen med innslag av lettere handel og dagligvarer kan nettopp fungere som den nødvendige katalysatoren for dette prosjektet, samtidig som det kan bidra til å stoppe handelslekkasjen og sikre at pengene forblir i Verdal. Det kan også butikkene i sentrum dra nytte av. Området det er snakk om har allerede stått stille i 12–13 år. Flere interessenter har tidligere vurdert næringsarealet ved E6, men fremdriften har vært treg på grunn av begrensninger i kommunens planverk. Hvis administrasjonens defensive motargumenter vinner frem hos politikerne, er det åpenbart at det blir minimal utvikling på denne fronten i Verdal de neste årene. Det har ikke lokalpolitikerne, etter vår mening, råd til å gamble på. Det er oppløftende at politikere som Oddleiv Aksnes (H) er tydelige på at man nå må sikre utvikling etter over et tiår med stillstand, og at kommunen bør åpne for en detaljregulering som styrer handelsnæringen til lokale områder. Verdal bør hylle aktører som ønsker å investere så massivt i kommunen. En region i vekst som Innherred skal være, må våge å se fremover. Man kan ikke verne seg til utvikling, heller ikke i Verdal. Bli med i debatten i Trøndelag! Skriv innlegg på Trønderdebatt.no. Byutvikling krever visjoner, risikovilje og tro på fremtiden. Å fokusere ensidig på å bevare status quo vil hemme utviklingen og gi dårlige fremtidsutsikter for Verdal. Det er avgjørende at politikerne tar en helhetlig vurdering av planene for BoByen, og ser de positive mulighetene prosjektet kan skape for hele kommunen. En aktiv og dynamisk kommune trenger fremoverlente initiativer, og det er viktig å huske at konkurranse er en drivkraft for innovasjon og utvikling. Å beskytte interessene til noen få butikker i sentrum bør ikke veie tyngre enn å skape en attraktiv by for innbyggerne og sikre fremtidig vekst i kommunen. Det er behov for et godt samarbeid mellom politikere, administrasjonen og næringslivet for å sikre en god utvikling for Verdal. Det er viktig å finne en balanse mellom å bevare eksisterende næringsliv og å legge til rette for ny vekst og utvikling. Kommunen må ha en helhetlig plan for byutvikling, og BoByen kan være en viktig del av denne planen, dersom den blir møtt med en konstruktiv holdning fra politikerne





tronderavisa / 🏆 8. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

