Verden opplever ekstremt ustabilt vannkretsløp med mer tørke og flom

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) rapporterer om økende ekstremvær knyttet til vann, inkludert tørke og flom, som rammer lokalsamfunn og økonomier globalt. Rapporten advarer om en kritisk situasjon for vannressursene og behovet for bedre overvåking og bærekraftig forvaltning.

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) sin rapport om verdens vannressurser avslører dramatiske konsekvenser av et stadig mer ustabilt vannkretsløp , preget av økende forekomst av både tørke og flom. Rapporten, som tar for seg utviklingen i vannressursene, viser at verden står overfor en kritisk situasjon der ekstreme værforhold og endringer i nedbørsmønstre truer lokalsamfunn, økonomier og økosystemer.

I Pakistan, for eksempel, står hus delvis under vann i flomrammede områder, et tydelig eksempel på de ødeleggende konsekvensene. Generalsekretær i WMO, Celeste Saulo, understreker at vann er fundamentalt for samfunnene, økonomiene og økosystemene våre. Imidlertid er verdens vannressurser under økende press, med mer ekstreme vannrelaterte farer som følge. Rapporten peker på at nesten 3,6 milliarder mennesker har utilstrekkelig tilgang til vann minst én måned i året, og dette tallet forventes å øke til over 5 milliarder innen 2050. Dette setter en alvorlig demper på oppnåelsen av bærekraftsmål 6 om vann og sanitærforhold, og krever umiddelbare og omfattende tiltak for å sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene globalt. Fjoråret var det varmeste som er registrert, og tørke i Nord- og Sør-Amerika, Amazonas og det sørlige Afrika, samt våtere forhold i andre regioner, illustrerer kompleksiteten i de endrede værmønstrene.\De siste seks årene har bare en tredel av de globale elvebassengene hatt normal vannføring sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 1991-2020. To tredeler har enten for mye eller for lite vann, et tydelig tegn på et stadig mer uforutsigbart hydrologisk kretsløp. Vannføringen lå under normalen i flere viktige elvebassenger, inkludert Amazonas, São Francisco, Paraná og Orinoco i Sør-Amerika, samt Zambezi, Limpopo, Okavango og Orange i det sørlige Afrika. Samtidig opplevde sentral-Europa og deler av Asia høyere vannføring, noe som fylte opp store bassenger som Donau, Ganges, Godavari og Indus. Denne ubalansen er spesielt bekymringsfull, da den indikerer en økende risiko for både flom og tørke, og understreker behovet for bedre overvåking og forvaltning av vannressursene. I tillegg var 2024 det tredje året på rad med omfattende isbrekrymping i alle regioner, og mange områder har allerede nådd eller er i ferd med å passere toppunktet for årlig avrenning, noe som vil føre til redusert vannforsyning i fremtiden. Det er også viktig å merke seg at uttak av grunnvann fortsetter å være et problem i noen områder, noe som reduserer den framtidige tilgangen på vann for lokalsamfunn og økosystemer.\Bekymringsverdig er at 2024 markerte det tredje året på rad med omfattende istap i alle isbredekkede områder. Tapet tilsvarer en enorm isblokk, og denne smeltingen bidrar til en økning av det globale havnivået med rundt 1,2 millimeter i løpet av ett år, noe som øker flomrisikoen for millioner av mennesker som bor i kystsoner. Rekordstore istap ble registrert i Skandinavia, Svalbard og Nord-Asia. Utover de mer langsiktige effektene av issmelting, opplevde mange regioner ekstreme værhendelser i løpet av året. Afrikas tropiske sone opplevde uvanlig kraftig nedbør som førte til tusenvis av dødsfall og fordrivelser. Europa opplevde sin mest omfattende flom siden 2013, mens Asia og Stillehavet ble rammet av rekordstor nedbør og tropiske sykloner. Brasil opplevde katastrofale flommer og en forlengelse av tørken i Amazonas-bassenget. Rapporten understreker behovet for bedre overvåking av vannressursene og datadeling for å kunne respondere effektivt på de utfordringene som klimaendringene medfører, og å sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene globalt. Uten gode data risikerer vi å fly i blinde, understreker generalsekretær Celeste Saulo





