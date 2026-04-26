Verdens største flytbatteri bygges i Sveits

Sveitsiske Flexbase bygger et 2,1 GWh flytbatteri for å lagre sol- og vindkraft, og stabilisere strømnettet. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2029 og vil koste mellom 12 og 60 milliarder kroner.

Sveits iske Flexbase investerer massivt i fremtidens energilagring med byggingen av et flytbatteri med en kapasitet på hele 2,1 GWh. Dette prosjektet, som foregår i Laufenburg i Nord- Sveits , er ambisiøst og vil, ifølge Flexbase selv, bli verdens største og kraftigste flytbatteri.

Batteriet er designet for å lagre overskuddsenergi generert fra fornybare kilder som sol og vind, og dermed bidra til å stabilisere både det sveitsiske og det europeiske strømnettet. Behovet for energilagring øker i takt med utbyggingen av fornybar energi, da produksjonen fra sol og vind er variabel og ikke alltid samsvarer med etterspørselen. Et effektivt energilagringssystem er derfor avgjørende for å sikre en stabil og pålitelig strømforsyning.

Flytbatteriteknologien skiller seg fra tradisjonelle litiumionbatterier ved at den benytter elektrolyttvæsker for å lagre energi, i stedet for å bruke faste elektroder. Dette innebærer at to separate elektrolytter – en positiv og en negativ – oppbevares i store, eksterne tanker. Disse væskene pumpes deretter gjennom en elektrokjemisk celle, hvor energien lagres og frigjøres. Prosessen er reversibel; under lading avgir den positive elektrolytten elektroner, mens den negative elektrolytten tar dem opp.

Ved utlading skjer det motsatte. For å oppnå en lagringskapasitet på 2,1 GWh kreves det betydelige lagringstanker. I Laufenburg er det derfor i gang utgraving av en 27 meter dyp grop, som strekker seg over en lengde som tilsvarer mer enn to fotballbaner. Over disse tankene skal det plasseres cellestabler, og over dette igjen skal et teknologisenter reises.

Dette senteret vil huse et avansert KI-datasenter, kontorer og laboratorier, noe som understreker Flexbases ambisjoner om å være i front innen energilagringsteknologi. En viktig fordel med flytbatterier er deres iboende sikkerhet. I motsetning til litiumionbatterier, som kan være utsatt for brann, er flytbatterier ikke brennbare, noe som reduserer risikoen for ulykker og gir økt trygghet.

Prosjektet er planlagt å være operativt i 2029, men kostnadene er estimert til å ligge et sted mellom 1 og 5 milliarder sveitsiske franc, tilsvarende omtrent 12 til 60 milliarder norske kroner. Dette viser at investeringen er betydelig, men også at potensialet for å revolusjonere energilagring er stort. Selv om Flexbase sikter mot å sette en ny verdensrekord, er det viktig å merke seg at Asia allerede er ledende innen installasjon av store energilagringssystemer basert på flytbatteriteknologi.

For eksempel ble et flytbatteri på 100 MW/400 MWh koblet til strømnettet i Dalian, Kina, i 2022, og dette var på den tiden rekord. To år senere har flere prosjekter blitt lansert, noe som viser den raske utviklingen innen dette feltet. Flexbases prosjekt i Sveits vil likevel være et viktig bidrag til å fremme flytbatteriteknologien og demonstrere dens potensial for å møte fremtidens energibehov.

Utviklingen av energilagring er kritisk for å muliggjøre en overgang til en mer bærekraftig energiforsyning, og flytbatterier representerer en lovende løsning for å håndtere utfordringene knyttet til variabel fornybar energi. Den store kapasiteten og den høye effekten til Flexbases batteri vil kunne bidra til å redusere avhengigheten av fossile brensler og skape et mer robust og miljøvennlig strømnett





