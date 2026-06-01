Verdens tobakksfrie dag: Kong Harald og kongefamilien sender sterkt signal mot røyking

Kong Harald og andre medlemmer av kongefamilien har vært åpen om å ha hatt et forhold til tobakk. Men nå sender de et sterkt signal mot røyking. Kong Harald røykte 45 sigaretter om dagen fra han var 16 år gammel, men har nå stumpet røyken for godt etter å ha fått påvist kreft i urinblæra.

31. mai hvert år markeres Verdens tobakksfrie dag. Dagen setter søkelys på helseskader, sykdommer og dødsfall knyttet til tobakk og nikotin. I Norge ble reglene strammet inn i 1988, da røykeloven ble innført. 16 år seinere ble den utvidet med totalforbud mot røyking på alle barer og restauranter.

Kong Harald har vært åpen om at røyking har vært en del av livet hans. Han røykte 45 sigaretter om dagen fra han var 16 år gammel. I 2004 kom nyheten om at kongen hadde stumpet røyken for godt, etter at han fikk påvist kreft i urinblæra. Røyking har også blitt knyttet til andre medlemmer av kongefamilien, som kronprins Haakon, prinsesse Märtha Louise og kronprinsesse Mette-Marit.

Kongefamilien er blant Norges mest synlige rollemodeller og sender et sterkt signal når ingen av de sentrale kongelige lenger forbindes med røyking. Det viser også hvordan Norge har forandret seg de siste 50 åra. Det som en gang var helt normalt, er i dag blitt unntaket





