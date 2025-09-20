Verdens vannressurser under press: WMO advarer om ekstreme værforhold og dramatiske endringer

Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) presenterer en alvorlig rapport om verdens vannressurser, som viser en dramatisk endring i vannkretsløpet med økt ekstremvær. Rapporten fremhever konsekvensene av tørke og flom, og advarer om mangel på vann og behovet for bedre overvåking og datadeling for å sikre en bærekraftig fremtid.

Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) presenterer en bekymringsfull rapport om tilstanden til verdens vannressurser. Rapporten, basert på observasjoner og data fra 2024, avdekker en dramatisk endring i vannkretsløpet, preget av økt ekstremvær med mer tørke og flom. Disse endringene har alvorlige konsekvenser for lokalsamfunn, økonomier og økosystemer over hele verden.

Generalsekretær i WMO, Celeste Saulo, understreker at vann er fundamentalt for menneskelig liv og økonomisk utvikling, og at den økende presset på vannressursene er en alvorlig bekymring. Rapporten fremhever at rundt 3,6 milliarder mennesker opplever utilstrekkelig tilgang til vann minst én måned i året, og dette tallet forventes å stige til over 5 milliarder innen 2050. Dette setter verden langt bak bærekraftsmål 6, som omhandler vann og sanitærforhold.\Rapporten peker på at 2024 var det varmeste året som er registrert, og at dette bidro til omfattende tørke i regioner som Nord- og Sør-Amerika, Amazonasbassenget og det sørlige Afrika. Samtidig opplevde andre områder, som Sentral- og Vest-Afrika, Victoriasjøen-bassenget, Kasakhstan, Sør-Russland, Sentral-Europa, Pakistan, Nord-India, Sør-Iran og Nordøst-Kina, en våtere enn gjennomsnittet. De siste seks årene har bare en tredel av de globale elvebassengene hatt normal vannføring sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 1991–2020. De resterende to tredelene har enten for mye eller for lite vann, noe som tyder på et stadig mer uforutsigbart hydrologisk kretsløp. Vannføringen lå klart under normalen i viktige elvebassenger som Amazonas, São Francisco, Paraná og Orinoco i Sør-Amerika, samt Zambezi, Limpopo, Okavango og Orange i det sørlige Afrika. I Sentral-Europa og deler av Asia var vannføringen over normalen, noe som førte til oppfylling av store bassenger som Donau, Ganges, Godavari og Indus. Videre viser rapporten at 2024 var det tredje året på rad med omfattende isbrekrymping globalt. Tapet av is tilsvarer en enorm isblokk, og bidrar til økt havnivå og flomrisiko. Ekstremvær, som flommer og tørke, førte til store tap av menneskeliv og fordrivelse.\I 2024 ble store deler av verden rammet av ekstreme værforhold. Tørke rammet Sør-Amerika og det sørlige Afrika, mens deler av Afrika, Asia og Europa opplevde våtere forhold enn normalt. Nesten alle de 75 store innsjøene som ble overvåket hadde temperaturer over eller langt over normalen, noe som påvirket vannkvaliteten negativt. Utviklingen av tilsig til magasiner, grunnvann, jordfuktighet og fordamping viste tydelige regionale forskjeller. Noen områder, som Europa og India, fikk påfyll, mens andre, som deler av Afrika, Amerika og Australia, opplevde vedvarende underskudd. Rapporten advarer også om uttak av grunnvann som et vedvarende problem, da for stort uttak reduserer tilgangen på vann for lokalsamfunn og økosystemer. WMO understreker viktigheten av bedre overvåking og datadeling for å forstå og håndtere de komplekse utfordringene knyttet til vannressursene. Uten tilstrekkelige data risikerer man å handle uten tilstrekkelig informasjon, og generalsekretær Saulo oppfordrer til handling for å sikre en bærekraftig forvaltning av verdens vannressurser. Konsekvensene av manglende handling er dramatiske og vil ramme millioner av mennesker over hele verden





