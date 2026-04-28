Verdensbanken advarer om kraftig økning i energipriser

Verdensbanken frykter ytterligere prisøkninger på energi og råvarer som følge av konflikten i Midtøsten og vedvarende forstyrrelser i forsyningskjedene. De fattigste vil bli hardest rammet.

Verdensbanken advarer om ytterligere prisøkninger på energi og råvarer , og peker på den eskalerende konflikten i Midtøsten og vedvarende forstyrrelser i globale forsyningskjeder som hovedårsaker.

Rapporten, publisert tirsdag, tegner et dystert bilde av den globale økonomiske situasjonen, der høyere energipriser truer med å forverre fattigdom og gjeldsproblemer i utviklingsland. Verdensbanken forventer at råvareprisene vil stige med gjennomsnittlig 16 prosent, drevet av økte kostnader for energi, gjødsel og viktige metaller. Spesielt energiprisene forventes å forbli høye, og oljeprisen kan potensielt nå 115 dollar per fat i år, dersom situasjonen i Hormuzstredet ikke bedres og oljehandelen ikke normaliseres raskt.

Krigen har allerede skapt betydelige hindringer for olje- og gasshandelen, ettersom omtrent 20 prosent av verdens olje og gass tidligere ble fraktet gjennom dette strategisk viktige sundet. Forsøk på å finne en diplomatisk løsning på konflikten mellom USA og Iran har foreløpig ikke gitt resultater, noe som bidrar til den vedvarende usikkerheten og lave trafikken gjennom Hormuzstredet.

Verdensbankens grunnscenario forutsetter en viss normalisering av trafikken innen oktober, men rapporten understreker at ytterligere eskalering av konflikten eller langvarige forstyrrelser i forsyningskjedene vil føre til enda høyere priser. Dette vil ikke bare påvirke energikostnadene, men også matvareprisene og den generelle inflasjonen. Indermit Gill, Verdensbankens sjeføkonom, forklarer at krigens effekter vil ramme verdensøkonomien i flere bølger.

Først vil vi se høyere energipriser, deretter høyere matpriser, og til slutt økt inflasjon som vil presse opp rentene og gjøre gjeld enda mer belastende for land som allerede sliter med høye gjeldsnivåer. Rapporten fremhever at de fattigste og mest sårbare befolkningsgruppene vil bli hardest rammet av disse prisøkningene, og at utviklingsland vil møte økte utfordringer med å håndtere sin gjeld. Dette kan føre til en forverring av den globale fattigdomssituasjonen og hindre bærekraftig utvikling.

Verdensbanken oppfordrer derfor til økt internasjonal innsats for å stabilisere energimarkedene og støtte utviklingsland i å håndtere de økonomiske konsekvensene av konflikten. Ifølge Verdensbanken vil energiprisene i 2026 være på sitt høyeste nivå siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. Dette understreker den langvarige effekten av geopolitiske spenninger og forsyningskjedeproblemer på den globale energimarkedet. Rapporten advarer om at situasjonen kan forverres ytterligere dersom det oppstår skader på energiinfrastruktur eller dersom konflikten i Midtøsten eskalerer.

Verdensbanken anbefaler at land tar grep for å redusere sin avhengighet av fossile brensler og investere i fornybar energi for å sikre en mer stabil og bærekraftig energiforsyning. I tillegg oppfordres det til økt internasjonal samarbeid for å håndtere de globale utfordringene knyttet til energipriser og gjeld. Rapporten understreker viktigheten av å beskytte de mest sårbare befolkningsgruppene og sikre at utviklingsland får den støtten de trenger for å håndtere de økonomiske konsekvensene av konflikten.

Verdensbanken vil fortsette å overvåke situasjonen nøye og gi råd til sine medlemsland om hvordan de best kan håndtere de utfordringene som ligger foran





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verdensbanken: Energiprisene kan øke med 24 prosent på grunn av konflikten i MidtøstenVerdensbanken advarer om kraftig økning i energiprisene som følge av den pågående konflikten i Midtøsten. Prisene kan stige ytterligere ved eskalering og vedvarende forstyrrelser i forsyningskjedene. Dette vil ramme utviklingsland og de fattigste hardest.

Read more »