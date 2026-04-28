Verdensbanken: Energiprisene kan øke med 24 prosent på grunn av konflikten i Midtøsten

Verdensbanken advarer om kraftig økning i energiprisene som følge av den pågående konflikten i Midtøsten. Prisene kan stige ytterligere ved eskalering og vedvarende forstyrrelser i forsyningskjedene. Dette vil ramme utviklingsland og de fattigste hardest.

Verdensbanken advarer om en betydelig økning i energiprisene i år, anslått til 24 prosent, som en direkte konsekvens av den pågående konflikten i Midtøsten . Denne prognosen er basert på et scenario der de mest alvorlige forstyrrelsene forårsaket av konflikten avtar innen utgangen av mai måned.

Imidlertid understreker Verdensbanken at situasjonen er svært dynamisk, og at en ytterligere eskalering av krigføringen, kombinert med vedvarende forstyrrelser i globale forsyningskjeder, kan føre til en enda kraftigere prisøkning. Rapporten, publisert tirsdag, peker på at en normalisering av trafikken gjennom viktige handelsruter, spesielt Hormuzstredet, er avgjørende for å stabilisere energimarkedet. Bankens grunnscenario forutsetter en gradvis tilbakevending til normal trafikk innen oktober, men erkjenner at dette er usikkert.

Generelt forventes råvareprisene å stige med 16 prosent, drevet av høye priser på energi, gjødsel og viktige metaller. Denne utviklingen vil ha særlig negative konsekvenser for utviklingsland, som allerede sliter med høy gjeld og økonomisk sårbarhet. Konflikten har allerede skapt betydelige utfordringer for den globale olje- og gasshandelen. Før krigen passerte omtrent 20 prosent av verdens olje- og gasstransport gjennom Hormuzstredet, en strategisk viktig sjøvei.

Den nåværende situasjonen kjennetegnes av redusert trafikk gjennom stredet og en kontinuerlig oppgang i oljeprisene. Forsøk på å finne en diplomatisk løsning på konflikten har så langt ikke gitt resultater. Verdensbanken advarer om at dersom normaliseringen av oljehandelen forsinkes ytterligere, og det oppstår skader på energiinfrastruktur, kan gjennomsnittsprisen på nordsjøolje stige til hele 115 dollar per fat i løpet av året.

Dette vil ikke bare påvirke energikostnadene, men også bidra til økt inflasjon og høyere renter, noe som vil forverre gjeldsproblemene i mange land. Den økte usikkerheten i energimarkedet understreker behovet for diversifisering av energikilder og investeringer i fornybar energi for å redusere sårbarheten for geopolitiske sjokk. Situasjonen i Hormuzstredet er spesielt kritisk, da en blokkering av stredet vil ha katastrofale konsekvenser for den globale økonomien.

Verdensbanken forventer at energiprisene vil forbli høye frem til 2026, og nå nivåer som ikke er sett siden Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. Dette vil ha særlig alvorlige konsekvenser for de fattigste og mest sårbare befolkningsgruppene, som allerede sliter med å dekke grunnleggende behov. Indermit Gill, Verdensbankens sjeføkonom, beskriver hvordan konflikten skaper en kjedereaksjon av negative effekter: først høyere energipriser, deretter høyere matpriser, og til slutt økt inflasjon som presser opp rentene og gjør gjeld enda dyrere.

Dette skaper en ond sirkel som kan hindre økonomisk utvikling og forverre fattigdom. Verdensbanken oppfordrer derfor til økt internasjonal innsats for å dempe konflikten, stabilisere energimarkedet og støtte utviklingsland i å håndtere de økonomiske konsekvensene. Tiltak som inkluderer økt finansiering, gjeldssanering og investeringer i klimarobust utvikling er avgjørende for å beskytte de mest sårbare og sikre en bærekraftig fremtid.

Den globale økonomien står overfor en betydelig utfordring, og en koordinert innsats er nødvendig for å minimere de negative effektene av konflikten og sikre en stabil og inkluderende vekst





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energipriser Verdensbanken Konflikt Midtøsten Oljepris Inflasjon Utviklingsland

United States Latest News, United States Headlines

