Verdensbanken: Energiprisene kan stige kraftig på grunn av Midtøsten-konflikten

Verdensbanken anslår at energiprisene kan øke med 24 prosent i år som følge av konflikten i Midtøsten. En eskalering av konflikten kan føre til enda høyere priser og alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien, spesielt for utviklingsland.

Verdensbanken advarer om en betydelig oppgang i energiprisene i år, anslått til 24 prosent, som en direkte konsekvens av den pågående konflikten i Midtøsten . Denne prognosen er basert på antakelsen om at de mest alvorlige forstyrrelsene forårsaket av konflikten vil avta innen utgangen av mai måned.

Imidlertid understreker Verdensbanken at situasjonen er svært ustabil, og at en ytterligere eskalering av krigføringen, kombinert med vedvarende forstyrrelser i globale forsyningskjeder, kan føre til en enda kraftigere prisøkning. Rapporten, publisert tirsdag, peker på at den globale råvareprisen generelt forventes å stige med 16 prosent, drevet av skyhøye priser på energi, gjødsel og en rekke viktige metaller.

Konflikten har allerede skapt betydelige utfordringer for den globale handelen med olje og gass, spesielt med tanke på at omtrent 20 prosent av verdens olje- og gasstransport før krigen foregikk gjennom det strategisk viktige Hormuzstredet. Oljeprisene har fortsatt å klatre tirsdag, og situasjonen forverres av manglende fremgang i diplomatiske forsøk på å løse konflikten, samt vedvarende lav trafikk gjennom Hormuzstredet.

Verdensbankens analyse indikerer at gjennomsnittsprisen på nordsjøolje kan nå hele 115 dollar per fat i løpet av året, dersom normaliseringen av oljehandelen blir forsinket og ytterligere skade på energiinfrastrukturen skulle oppstå. Dette vil ha alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien, spesielt for utviklingsland som allerede sliter med høy gjeld. Verdensbanken forventer at energiprisene vil fortsette å stige og nå de høyeste nivåene siden februar 2022, da Russland lanserte sin fullskala invasjon av Ukraina.

Denne utviklingen vil ramme de mest sårbare befolkningsgruppene hardest, og forverre eksisterende utfordringer knyttet til fattigdom og matsikkerhet. Indermit Gill, Verdensbankens sjeføkonom, forklarer at konflikten skaper en kaskadeeffekt på verdensøkonomien. Først ser vi en økning i energiprisene, deretter følger høyere matpriser, og til slutt en generell inflasjonsøkning. Denne inflasjonen vil igjen føre til høyere renter og gjøre det enda dyrere å håndtere gjeld, noe som skaper en ond sirkel for mange land.

Den kumulative effekten av disse faktorene kan destabilisere økonomier og hindre bærekraftig utvikling. Verdensbanken understreker behovet for å finne raske og effektive løsninger for å dempe virkningene av konflikten og stabilisere energimarkedene. Dette inkluderer å diversifisere energikilder, investere i fornybar energi og styrke den globale forsyningskjeden. I tillegg er det avgjørende å gi økonomisk støtte til utviklingsland for å hjelpe dem med å håndtere økte energipriser og gjeldskriser.

Rapporten advarer mot en langvarig periode med høy inflasjon og økonomisk usikkerhet, og oppfordrer til internasjonalt samarbeid for å takle disse utfordringene. Verdensbanken peker også på at geopolitiske spenninger og klimaendringer vil fortsette å utgjøre betydelige risikoer for verdensøkonomien i årene som kommer. Det er derfor viktig å bygge mer robuste og motstandsdyktige økonomier som kan tåle fremtidige sjokk. Situasjonen krever en helhetlig tilnærming som kombinerer kortsiktige tiltak for å stabilisere markedene med langsiktige investeringer i bærekraftig utvikling og klimatilpasning.

Uten en koordinert innsats risikerer vi å se en forverring av den globale økonomiske situasjonen og en økning i fattigdom og ulikhet





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verdensbanken: Energiprisene kan øke med 24 prosent på grunn av konflikten i MidtøstenVerdensbanken advarer om kraftig økning i energiprisene som følge av den pågående konflikten i Midtøsten. Prisene kan stige ytterligere ved eskalering og vedvarende forstyrrelser i forsyningskjedene. Dette vil ramme utviklingsland og de fattigste hardest.

Read more »

Verdensbanken anslår at energipriser kommer til å øke 24 prosent i 2026Verdensbanken tror energiprisene øker med 24 prosent i år som følge av Iran-krigen – hvis de verste forstyrrelsene forårsaket av krigen er over i løpet av mai.

Read more »

Verdensbanken: Energiprisene ventes å stige kraftigVerdensbanken forventer en økning i energiprisene på 24 prosent i år, hovedsakelig på grunn av konflikten i Iran og forstyrrelser i olje- og gasshandelen. Råvareprisene generelt forventes å øke med 16 prosent. Krigen truer med å øke inflasjonen og gjøre gjeld dyrere, spesielt for utviklingsland.

Read more »

Verdensbanken: Energiprisene kan stige med 24 prosent i år på grunn av Iran-krigenVerdensbanken forventer en økning på 24 prosent i energiprisene i år hvis krigføringen i Iran ikke eskalerer lenger. Hvis forstyrrelsene i forsyningskjedene fortsetter, kan prisene stige enda mer. Generelt forventes råvareprisene å øke med 16 prosent. Krigen har ført til store forstyrrelser i olje- og gasshandelen, og oljeprisen er fortsatt på vei opp. Verdensbanken advarer om at de fattigste landene vil bli hardest ramt av prisstigningen.

Read more »

Verdensbanken varsler om kraftig prisstigning på energi på grunn av Iran-krigenVerdensbanken forventer at energiprisene kan stige med 24 prosent i år på grunn av krigen i Iran, og at råvareprisene generelt vil øke med 16 prosent. Krigen har forårsaket betydelige forstyrrelser i olje- og gasshandelen, og oljeprisen fortsetter å stige. Energiprisene vil i 2026 være på det høyeste nivået siden Russlands invasjon av Ukraina i 2022, og sjokket vil ramme de fattigste hardest.

Read more »

Verdensbanken varsler 24 prosent høyere energipriser i år på grunn av Iran-krigenVerdensbanken forutser en 24 prosentig stigning i energiprisene i år hvis krigføringen i Iran avsluttes innen mai. Prisene kan stige enda mer hvis konflikten eskalerer og forsyningskjedene forblir forstyrret. Råvareprisene forventes å øke med 16 prosent, med høyere priser på energi, gjødsel og metaller. Krigen har forårsaket store forstyrrelser i olje- og gasshandelen globalt, og oljeprisen fortsetter å stige. Verdensbanken advarer om at de fattigste landene vil bli hardest ramt, med økte matpriser og inflasjon som følge.

Read more »