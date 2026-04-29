Verdensbanken varsler kraftig prisstigning på energi etter Iran-krigen

Verdensbanken forventer at energiprisene vil stige med 24 prosent i år på grunn av Iran-krigen, med mulighet for enda høyere priser hvis konflikten eskalerer. Råvareprisene generelt forventes å øke med 16 prosent, noe som vil ramme utviklingsland hardest. Krigen har forårsaket store forstyrrelser i olje- og gasshandelen, og oljeprisen fortsetter å stige.

Verdensbanken forventer at energiprisene vil stige med 24 prosent i år som følge av Iran-krigen, forutsatt at de verste forstyrrelsene i forsyningskjedene er over innen mai.

Hvis krigføringen i regionen eskalerer og forstyrrelsene varer lenger enn forventet, kan prisstigningen bli enda høyere, ifølge Verdensbankens rapport tirsdag. Generelt forventes råvareprisene å øke med 16 prosent, med skyhøye priser på energi, gjødsel og flere viktige metaller. Krigen har forårsaket betydelige forstyrrelser i olje- og gasshandelen globalt. Før krigen ble rundt en femtedel av verdens olje- og gassforsyning fraktet gjennom Hormuzstredet.

Oljeprisen har fortsatt å stige tirsdag, mens forsøkene på å få slutt på krigen mellom USA og Iran har stagnert. Trafikken gjennom Hormuzstredet er fortsatt svært lav. Gjennomsnittsprisen på nordsjøolje kan nå så høyt som 115 dollar per fat i år dersom det tar lenger tid enn forventet å normalisere oljehandelen og det oppstår ytterligere skader på energiinfrastrukturen, ifølge rapporten. Energiprisene vil i 2026 være på det høyeste nivået siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022.

Sjokket vil ramme de fattigste hardest og forverre problemene for utviklingsland som allerede er svært gjeldstynget. – Krigen rammer verdensøkonomien i kumulative bølger: først gjennom høyere energipriser, deretter høyere matpriser, og til slutt høyere inflasjon, som vil presse opp rentene og gjøre gjeld enda dyrere, sier Verdensbankens sjeføkonom Indermit Gill.





