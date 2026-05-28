Fylkeskommunen ønsker å oppgradere veilysanlegg i fylket og ønsker mer sammenhengende og jevne løsninger fremfor spredte enkeltlamper.

Vestland fylkeskommune vil fjerne lyktestolper langs veiene. Målet deres er å oppnå tryggere veier , sier prosjektlederen Adrian Kasin. Bakgrunnen er at isolerte veilys kan skape kraftige kontraster mellom lys og mørke, noe som gjør det vanskeligere for bilister å oppfatte hva som skjer utenfor det opplyste området.

Fylkeskommunen mener at enkeltstående lampepunkter kan gi en misvisende følelse av trygghet, samtidig som de gjør myke trafikanter mindre synlige i trafikken. De viser til erfaringer som tilsier at mørkkledde personer i enkelte situasjoner kan være mer synlige i jevnt mørke med bilens langlys enn i overgangen mellom et opplyst og et mørkt område. Fylkeskommunen ønsker å oppgradere veilysanlegg i fylket og ønsker mer sammenhengende og jevne løsninger fremfor spredte enkeltlamper.

Dette tiltaket er også positivt for miljøet, da redusert lysforurensning kan være positivt både for dyreliv, insekter og nattehimmelen. Fylkeskommunen ønsker å oppnå helhetlige og forutsigbare løsninger for å oppnå tryggere veier. Ifølge fylkeskommunen kan slike lys virke blendende for bilister og gjøre det vanskeligere å oppfatte detaljer i de mørke områdene rundt. Dette kan føre til at fotgjengere eller syklister som beveger seg utenfor lyskjeglen blir vanskeligere å oppdage.

Fylkeskommunen ønsker å redusere bruk av kunstig lys og ønsker å oppnå en mer naturtro og trygg trafikkmiljø





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vestland Fylkeskommune Lyktestolper Tryggere Veier Miljø Og Trafikk Veilysanlegg

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fjerner veilys for å bedre trafikksikkerhetenVestland fylkeskommune vil fjerne lyktestolper langs veiene: – Målet vårt er tryggere veier, sier prosjektlederen.

Read more »

Fjerner veilys for å bedre trafikksikkerhetenVestland fylkeskommune vil fjerne lyktestolper langs veiene: – Målet vårt er tryggere veier, sier prosjektlederen.

Read more »

Fjerner veilys for å bedre trafikksikkerhetenVestland fylkeskommune vil fjerne lyktestolper langs veiene: – Målet vårt er tryggere veier, sier prosjektlederen.

Read more »

Fjerner veilys for å bedre trafikksikkerhetenVestland fylkeskommune vil fjerne lyktestolper langs veiene: – Målet vårt er tryggere veier, sier prosjektlederen.

Read more »