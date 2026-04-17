Vestlandsderby med kniven på strupen: Supporterne kjenner på presset før Viking – Brann

Både Brann og Viking-supportere kjenner på presset før lørdagens vestlandsderby. Med en svak sesongstart for Brann og en oppadgående kurve for Viking, er stemningen spent blant kjente supportere som Stian Blipp og Ole Christoffer Ertvaag. Selv Rødt-politiker Mimir Kristjansson, på turné i Alta, gleder seg til å følge kampen og bruke fotballen som avkobling.

Det er duket for et intenst vestlandsderby når Viking tar imot Brann på lørdag. For Brann -supportere, inkludert den profilerte komikeren og programlederen Stian Blipp, er situasjonen mildt sagt presset. Tre tap på fire kamper har skapt bekymring i supportermiljøet, og Blipp beskriver stemningen som «kniven på strupen». Han legger ikke skjul på at sesongstarten har vært alarmerende og at det har vært mye unødvendig støy som har bidratt til en tung start for klubben.

Den nylige 5-0 seieren mot Bodø/Glimt har imidlertid gitt regjerende seriemester Viking, som er noen timers fergetur unna Bergen, ny selvtillit. Stian Blipp anerkjenner nivået i norsk fotball og den økende interessen i ulike supportermiljøer, og forteller at han jevnlig utveksler meldinger med Viking-supporter og skuespiller Ole Christoffer Ertvaag, hvor de håner hverandre litt. Ole Christoffer Ertvaag, selv en ivrig Viking-supporter, deler en viss nervøsitet foran lørdagens oppgjør. Han beskriver situasjonen som «skummel», spesielt etter helgens resultater hvor Viking imponerte mot Bodø/Glimt, mens Brann tapte 0-1 hjemme mot Sandefjord. Ertvaag synes det er utfordrende å være den soleklare favoritten og sier humoristisk at «det er typisk at bergenserne har noe bra i gjæret». Han setter pris på at fotballen kan være en avkobling fra hverdagen, og ser frem til å følge kampen, selv om han ikke kan være fysisk til stede. Den sportslige rivaliseringen mellom de to klubbene, kombinert med personlige bånd mellom supporterne, skaper en ekstra dimensjon til dette allerede tradisjonsrike oppgjøret. Rødt-politiker Mimir Kristjansson, også en kjent Viking-supporter, befinner seg for øyeblikket på turné i Alta. Til tross for avstanden, planlegger han å se så mye av kampen som mulig fra et hotellrom. Kristjansson, som nylig har vært i medienes søkelys etter å ha sendt truende meldinger til en privatperson, ser på fotballen som en viktig avkobling og en mulighet til å konsentrere seg om noe positivt. Han spøker med at han skal kjøpe en tromme i Alta for å plage bergensere under kampen. For Kristjansson, som for mange andre, er fotballen mer enn bare et spill; det er en arena for fellesskap, lidenskap og en kjærkommen pause fra livets mer utfordrende sider. Viking – Brann sendes på TV 2 Play fra klokken 17.15 på lørdag, og forventes å trekke et stort publikum, både på stadion og foran skjermene





