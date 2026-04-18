Vestlandsnytt: Branner, pågripelser og endringer preger regionen

En oversikt over hendelser fra Vestlandet, inkludert branner på Askøy og i terrenget, flere politipågripelser for falske pass, trusler og narkotikalovbrudd, endringer på kjøremønsteret ved Øyrane Torg, varslet streik i hotell- og restaurantbransjen, endring i startsted for Skarverennet, og en voldtektssiktet mann som ønskes utlevert.

Vestnytt har samlet en rekke hendelser fra Vestlandet som har preget nyhetsbildet den siste tiden. Blant annet har det vært en brann i et verkstedbygg på Askøy , som også omfattet to små boder. Vaktleder Børre Brekkvassmo hos 110 Vest opplyste at bygningene var overtent og at det brant i terrenget, men at det ikke var fare for spredning. Heldigvis var det ingen personskader meldt, og brannen ble slukket tidlig om morgenen.

I Bergen har politiet hatt hendene fulle. På Flesland ble to utenlandske statsborgere stoppet med falske pass i et forsøk på å reise til England. De var ikke britiske statsborgere, og saken ble håndtert av politiet. En ung mann ble også arrestert i Bergen og siktet for trusler etter en hendelse på Voss. En annen mann ringte politiet og hevdet å ha blitt slått på Torgallmenningen etter å ha konfrontert noen som dyttet en annen person. Mannen var beruset og lite samarbeidsvillig, og ble til slutt bortvist fra stedet, men nektet å etterkomme pålegget, noe som førte til anmeldelse for ordensforstyrrelse. En bil med nødblink inne i Fløyfjelltunnelen førte til utrykning, men bilen ble funnet parkert i Kanalveien. Førerkortet til føreren ble beslaglagt, og saken ble opprettet. Videre ble en mann i 20-årene pågrepet i Bergen for narkotikalovbrudd.

Brannvesenet har også rykket ut til flere hendelser. En melding om et bål i nærheten av en bygning på Hylke førte til utrykning, og brannvesenet ankom stedet. Det var også en hendelse ved Olsvik skole hvor det ble meldt om flammer og røyk i terrenget. Dette viste seg å være små flammer fra et sykkeldekk som hadde tatt fyr. Ved Breistein var det brann i terrenget, et stykke unna bebyggelse. Innsats pågikk fra innringer og brannvesen, og brannen ble etter hvert slukket.

Når det gjelder andre nyheter, har Øyrane Torg lagt om kjøremønsteret på senteret for å bedre sikkerheten for myke trafikanter, hindre misbruk av parkeringsplassen om natten og forbedre trafikkflyten. En oppgradering og utbygging av Tesla Supercharger-anlegget i april vil føre til at deler av parkeringsplassen mot øst blir midlertidig stengt. Det har vært varslet streik i hotell- og restaurantbransjen i Bergen, noe som kan føre til stengte restauranter og hoteller. Meklingen ble utsatt en dag på grunn av sykdom.

Det tradisjonsrike Skarverennet starter i år ikke på Finse, men lenger øst på grunn av værmeldingen som varsler nedbør og vind. Traséen ligger klar, og samarbeidet med Bane Nor og Vy sikrer at starttidene følger togtidene. Smøreservicen flyttes også til Haugastøl. Skarverennet er et stort turlangrenn med mange deltakere. Til slutt ble en mann i 20-årene som var siktet for voldtekt, pågrepet i Bergen og fremstilt for fengsling. Mannen har vært etterlyst i et europeisk land siden 2023 og ønskes utlevert. Hordaland tingrett mener det er mer sannsynlig at han er skyldig enn uskyldig





