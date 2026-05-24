Vestpolitidistrikt er det foreløpige siste distriktet til å digitalisere hittegodsauksjoner

Nå avsluttes fysiske hittesalg, og Vestpolitidistrikt er det foreløpige siste til å gjøre dette. All hittesalg i Vestland vil nå skje på nettannonsene Stadssalg.no.

Det blir nok tøffere konkurranse på nett, siden flere har muligheten til å by. Dessuten er det mye koseligere å være her, man møter gjerne de samme folkene, sier Lehmann.

Det er fjerde gang han deltar på en slik auksjon, og denne gangen sikret han seg en Playstation 5, fem spill til Xbox, og en drone. Samlet for siste gang Fysiske auksjoner for salg av hittegods er på vei ut. En rekke politidistrikt går over til å selge kun på nett, og Vest er det foreløpig siste til å melde overgang.

På Kulturhuset Gimle i Bergen var det en god og ivrig gjeng som samlet seg for siste gang for å sikre seg noen gode kjøp. \r

Der kunne man få kjøpt alt fra små gjenstander som solbriller og bunadssølv, til større objekter som slalåmski og sparkesykler. \r

Namsfogden i Vest har arrangert hittegodsauksjoner på Kulturhuset Gimle siden 2010. Nå er det altså slutt på det fysiske oppmøtet.

Alt fremtidig hittegods i Vestland skal i stedet annonseres på nettsiden Stadssalg.no. Foto: Karina Hong Albertsen / NRK\r

Mariann Johansen er førstekonsulent hos Namsfogden i Vest og har vært auksjonarius under de siste hittegodsauksjonene i Bergen. Hun forteller at Vest politidistrikt har benyttet seg av nettsiden god stund allerede, særlig for å selge unna sykler som politiet får inn veldig mange av. Nå er avtalen med Stadssalg blitt nasjonalt tilgjengelig.

Derfor har Namsfogden i Vest bestemt seg for å utnytte muligheten for fullt, for å bli kvitt gjenstander raskere. Foto: Karina Hong Albertsen / NRK\r

Det går veldig mye ressurser for å holde disse auksjonene. Samtidig fylles det veldig raskt opp med gjenstander på politistasjonen, hvor det er begrenset med plass. Nå blir jobben mye enklere, og så kan disse ressursene gå til noe annet, forklarer Johansen.

Selv om hvem som helst kan by på hvilke som helst gjenstander på de digitale auksjonene, minner Johansen om at man må ha muligheten til å møte opp fysisk hos det aktuelle politidistriktet for å hente det man har kjøpt





