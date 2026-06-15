Vestre legger fram helsepersonellplan: Ambisiøs plan mot kritisk personellmangel

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre presenterte en ny plan for å møte en voksende krise med manglende helsepersonell i kommunene. Planen inneholder over 150 tiltak, fra heltidsstillinger til offentlig vikartjeneste, men står over for betydelige utfordringer i forhandlinger og gjennomføring.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre (Ap) har presentert en ambisiøs Helsepersonell plan for 2040 som skal møte en akutt og voksende personellkrise i kommunalt helse- og omsorgsarbeid.

Nye beregninger viser et betydelig underskudd på nesten 10 000 fagfolk i dag, et tall som forventes å øke til over 42 000 innen 2040. Mangelen er størst innen helsefagarbeidere og sykepleiere, og mest kritisk i kommuner og distrikter. Planen legger frem mer enn 150 tiltak, deriblant et navnløst Heltidsløft for å skape over 22 000 årsverk dersom alle som jobber deltid øker sin stillingsprosent med ti.

Andre nøkkeltiltak inkluderer mer fleksible turnusordninger, økt bruk av digitalisering, bedre oppgavedeling for å utnytte kompetanse bedre, og en offentlig vikartjeneste for å erstatte private vikarbyråer. Formålet er å redusere sykefravær, beholde personell lenger i arbeidet og sikre pasientsikkerhet og kvalitet. Planen møter imidlertid betydelig utfordringer. Vestre trenger støtte fra fagforeninger som Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Legeforeningen, samt arbeidsgiver som Kommune-Norge og helseforetakene.

Forhandlingene vil bli komplekse, særlig når tiltak som flere helger og endringer i turnus skal realiseres. Planen har allerede vunnet positive reaksjoner fra Sykepleierforbundet, særlig forslag om offentlig spesialistgodkjenning for sykepleiere, men Legeforeningen og arbeidsgiverne er mindre entusiastiske. kritikere peker på at det kan være naivt å tro at alle deltidsansatte vil øke sin stilling, og viser til forskning som antyder at sykepleiere i distriktet faktisk jobber nesten helt allerede. Også mangelen på lønnsdetaljer i planen er et forbehold.

Selv om ambisjonene er høye og tiltakene er vurderte som kloke, er det stor usikkerhed om gjennomføringen. Veien fra plan til handling vil være lang og møte motstand fra flere kanter når konsekvensene av merarbeid og endringer synker inn





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