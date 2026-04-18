VG-journalister hedret for avsløring av "grenseløse leger"

VGs journalister Eiliv Frich Flydal og Therese Ridar har blitt tildelt årets IR-pris for sitt dyptgående arbeid med prosjektet "Grenseløse leger". Prisen, som deles ut av organisasjonen Internasjonal Reporter under den årlige SKUP-konferansen, anerkjenner deres banebrytende avsløringer.

Sammen med et internasjonalt nettverk av journalister fra 51 redaksjoner i 49 land, lyktes Flydal og Ridar i å avdekke et skremmende mønster: leger som har mistet sin faglige autorisasjon i ett land, finner stadig veien til å praktisere i andre jurisdiksjoner, der de igjen kan behandle uvitende pasienter. Dette skjer til tross for tidligere alvorlige hendelser som har ført til at de har blitt fratatt retten til å utøve sitt yrke. "Prosjektet har avdekket hvordan helsepersonell som skader pasienter og blir avskiltet, skaffer seg nye autorisasjoner i andre land og jobber videre med uvitende pasienter," uttalte en tydelig preget Eiliv Frich Flydal under prisutdelingen. Denne problematikken ble ytterligere belyst da VG tidligere i høst avslørte at minst 23 leger fikk fortsette sin praksis i Norge, selv etter at de hadde blitt fratatt autorisasjonen i andre land. Et spesielt oppsiktsvekkende tilfelle involverte en lege som, etter å ha knivstukket naboer, likevel hadde mulighet til å praktisere medisinsk i Norge. For å kartlegge omfanget av disse alvorlige bruddene på sikkerheten, tok journalistene initiativ til å bygge et eget, omfattende register. Dette registeret inneholder over 2,5 millioner navn og tilhørende autorisasjonsstatus. Bakgrunnen for dette initiativet var den erkjente mangelen på et sentralisert og enhetlig legeregister på tvers av Europa. I tillegg fungerer de eksisterende varslingssystemene mellom landene ofte utilstrekkelig, noe som skaper store smutthull for useriøse aktører. Therese Ridar understreket alvoret i situasjonen og den personlige påvirkningen prosjektet har hatt på de involverte: "Det har gjort inntrykk å høre hva pasientene har opplevd og hvor mye det har preget livene deres i ettertid." Avsløringene om "grenseløse leger" har potensial til å føre til betydelige endringer i internasjonale reguleringer og varslingsrutiner for helsepersonell. Til sammen var 41 sterke bidrag nominert til årets IR-pris, noe som vitner om det høye nivået av undersøkende journalistikk som ble presentert. VG-journalist Espen Rasmussens reportasje "Blodbadet" fra Ukraina og NRKs kritikerroste podkast "Telenors mareritt" ble også hedret med hederlig omtale for sitt viktige journalistiske arbeid i hver sine respektive felt, noe som viser bredden og dybden av undersøkende journalistikk i Norge. Prosjektet "Grenseløse leger" har dermed ikke bare vunnet en pris, men også satt søkelyset på et globalt problem som krever umiddelbar oppmerksomhet og handling for å beskytte pasienter verden over fra potensielt skadelige leger som opererer i et juridisk vakuum mellom ulike nasjoner. Den grundige dokumentasjonen og den internasjonale samarbeidsinnsatsen som ligger bak dette prosjektet, er et sterkt vitnesbyrd om undersøkende journalistikks uunnværlige rolle i å avdekke samfunnsmessige utfordringer og presse frem positiv endring for fellesskapets beste. Mangelen på effektive internasjonale mekanismer for å spore og sanksjonere helsepersonell som har vist seg uegnet, utgjør en betydelig trussel mot folkehelsen og pasientsikkerheten globalt. Ved å bygge sitt eget register og samarbeide med journalister på tvers av landegrenser, har VG-teamet gått foran og vist en vei fremover for hvordan slike kritiske mangler kan adresseres. Dette arbeidet er et lysende eksempel på hva som kan oppnås når journalister er villige til å gå de ekstra milene for å avdekke sannheten og skape endring, selv når utfordringene virker overveldende





Offiser i Forsvaret siktet etter utbetaling av Ukraina-støtteEn daglig leder og en offiser i Forsvaret er siktet av Økokrim etter å ha mottatt støtte fra Nansen-programmet, for utstyr som skulle til Ukraina, melder VG.

